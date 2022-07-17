Средняя температура в Украине 18 июля составит 20 – 25 градусов тепла. Жарче всего будет на Закарпатье, в Запорожской и Одесской областях.

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Дожди следует ожидать в Черниговской и Сумской областях.

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что температура в течение 18 июля будет колебаться в пределах +20+25 градусов, на Юге будет +24+28 градусов.

По ее словам, антициклон Юрген не пустит дожди в Украину. Небольшие локальные дожди прольются в Сумской и Черниговской областях.

Ветер ожидается северный и северо-западный, умеренный, в восточной части может быть сильнее. В Киев понедельник принесет почти идеальную погоду – сухо, солнечно, тепло, до +22, +23 градусов,

– сообщила синоптик.

Наталья Диденко добавила, что новая неделя не призовет жару в Украину: повсюду будет умеренно тепло. Горячее воздух следует ожидать только через неделю.

Прогноз погоды в городах Украины на 18 июля

Ужгород – +25...+27

Львов – +22...+24

Ивано-Франковск – +21...+23

Тернополь – +22...+24

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +21...+23

Луцк – +22...+24

Ровно – +22...+24

Житомир – +20...+24

Винница – +22...+24

Одесса – +25...+27

Николаев – +24...+26

Херсон – +24...+26

Симферополь – +24...+26

Кропивницкий – +22...+24

Черкассы – +22...+24

Чернигов – +21...+23

Сумы – +20..+22

Полтава – +22...+24

Днепр – +22...+24

Запорожье – +25...+27

Донецк – +23...+25

Луганск – +22...+24

Харьков – +22...+24

Киев – +20...+22



Прогноз погоды на 18 июля / Карта Укргидрометцентра