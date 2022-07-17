Середня температура в Україні 18 липня складатиме 20 – 25 градуси тепла. Найспекотніше буде на Закарпатті й Запоріжжі та в Одеській області.
До теми Пекельна спека на Заході та грози на Півночі: прогноз погоди на тиждень 18 – 24 липня
Дощі слід очікувати у Чернігівській та Сумській областях.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що температура протягом 18 липня коливатиметься в межах +20+25 градусів, на Півдні буде +24+28 градусів.
За її словами, антициклон Юрген не пустить дощі в Україну. Невеликі локальні дощі проллються на Сумщині та Чернігівщині.
Вітер очікується північний та північно-західний, помірний, у східній частині може бути сильнішим. У Київ понеділок принесе майже ідеальну погоду – сухо, сонячно, тепло, до +22, +23 градусів,
– повідомила синоптикиня.
Наталка Діденко додала, що новий тиждень не прикличе спеку в Україну: повсюди буде помірно тепло. Гарячіше повітря слід очікувати хіба через тиждень.
Прогноз погоди в містах України на 18 липня
Ужгород – +25...+27
Львів – +22...+24
Івано-Франківськ – +21...+23
Тернопіль – +22...+24
Чернівці – +22...+24
Хмельницький – +21...+23
Луцьк – +22...+24
Рівне – +22...+24
Житомир – +20...+24
Вінниця – +22...+24
Одеса – +25...+27
Миколаїв – +24...+26
Херсон – +24...+26
Сімферополь – +24...+26
Кропивницький – +22...+24
Черкаси – +22...+24
Чернігів – +21...+23
Суми – +20..+22
Полтава – +22...+24
Дніпро – +22...+24
Запоріжжя – +25...+27
Донецьк – +23...+25
Луганськ – +22...+24
Харків – +22...+24
Київ – +20...+22