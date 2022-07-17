Середня температура в Україні 18 липня складатиме 20 – 25 градуси тепла. Найспекотніше буде на Закарпатті й Запоріжжі та в Одеській області.

До теми Пекельна спека на Заході та грози на Півночі: прогноз погоди на тиждень 18 – 24 липня

Дощі слід очікувати у Чернігівській та Сумській областях.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що температура протягом 18 липня коливатиметься в межах +20+25 градусів, на Півдні буде +24+28 градусів.

За її словами, антициклон Юрген не пустить дощі в Україну. Невеликі локальні дощі проллються на Сумщині та Чернігівщині.

Вітер очікується північний та північно-західний, помірний, у східній частині може бути сильнішим. У Київ понеділок принесе майже ідеальну погоду – сухо, сонячно, тепло, до +22, +23 градусів,

– повідомила синоптикиня.

Наталка Діденко додала, що новий тиждень не прикличе спеку в Україну: повсюди буде помірно тепло. Гарячіше повітря слід очікувати хіба через тиждень.

Прогноз погоди в містах України на 18 липня

Ужгород – +25...+27

Львів – +22...+24

Івано-Франківськ – +21...+23

Тернопіль – +22...+24

Чернівці – +22...+24

Хмельницький – +21...+23

Луцьк – +22...+24

Рівне – +22...+24

Житомир – +20...+24

Вінниця – +22...+24

Одеса – +25...+27

Миколаїв – +24...+26

Херсон – +24...+26

Сімферополь – +24...+26

Кропивницький – +22...+24

Черкаси – +22...+24

Чернігів – +21...+23

Суми – +20..+22

Полтава – +22...+24

Дніпро – +22...+24

Запоріжжя – +25...+27

Донецьк – +23...+25

Луганськ – +22...+24

Харків – +22...+24

Київ – +20...+22



Прогноз погоди на 18 липня / Карта Укргідрометцентру