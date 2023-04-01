В большинстве областей Украины, кроме Востока, в воскресенье ожидаются дожди. Небо будет облачным.
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Какая будет погода в Украине 2 апреля
2-апреля в Украине похолодает. На небе будет облачно. Синоптики прогнозируют дожди, в Карпатах даже с мокрым снегом. Лишь в восточной части ночью без осадков.
Ветер юго-восточный, днем в западных областях северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью холоднее всего будет в восточной части и в Карпатах. А теплее всего днем будет на Юге и на Востоке.
В столице тоже дождется
В Киеве 2 апреля ожидается дождь. Днем станет холоднее, около +10 градусов. Ночью температура будет колебаться от 7 до 9 градусов.
Температура по области ночью 4 – 9 градусов тепла, днем 7 – 12 градусов.
Погода в самых больших городах
- Киев – +9…+11
- Ужгород – +12…+14
- Львов – +8...+10
- Ивано-Франковск – +9...+11
- Тернополь – +8...+10
- Черновцы – +10…+12
- Хмельницкий – +9...+11
- Луцк – +7...+9
- Ровно – +8...+10
- Житомир – +9...+11
- Винница – +9...+11
- Одесса – +11…+13
- Николаев – +11...+13
- Херсон – +12...+14
- Симферополь – +13...+15
- Кропивницкий – +8...+10
- Черкассы – +8...+10
- Чернигов – +9...+11
- Сумы – +10...+12
- Полтава – +10...+12
- Днепр – +11...+13
- Запорожье – +10...+12
- Донецк – +11...+13
- Луганск – +10...+12
- Харьков – +11...+13