У більшості областях Україні, окрім Сходу, у неділю очікуються дощі. Небо буде хмарним.

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Якою буде погода в Україні 2 квітня

2-квітня в Україні похолоднішає. На небу буде хмарно. Синоптики прогнозують дощі, в Карпатах навіть з мокрим снігом. Лише у східній частині вночі без опадів.

Вітер південно-східний, вдень у західних областях північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі найхолодніше буде у східній частині та в Карпатах. Натомість найтепліше вдень буде на Півдні та на Сході.

У столиці теж задощить

У Києві 2 квітня очікується дощ. Вдень стане холодніше, близько +10 градусів. Вночі температура коливатиметься від 7 до 9 градусів.

Температура по області вночі 4 – 9 градусів тепла, вдень 7 – 12 градусів.

Погода у найбільших містах

  • Київ – +9…+11
  • Ужгород – +12…+14
  • Львів – +8...+10
  • Івано-Франківськ – +9...+11
  • Тернопіль – +8...+10
  • Чернівці – +10…+12
  • Хмельницький – +9...+11
  • Луцьк – +7...+9
  • Рівне – +8...+10
  • Житомир – +9...+11
  • Вінниця – +9...+11
  • Одеса – +11…+13
  • Миколаїв – +11...+13
  • Херсон – +12...+14
  • Сімферополь – +13...+15
  • Кропивницький – +8...+10
  • Черкаси – +8...+10
  • Чернігів – +9...+11
  • Суми – +10...+12
  • Полтава – +10...+12
  • Дніпро – +11...+13
  • Запоріжжя – +10...+12
  • Донецьк – +11...+13
  • Луганськ – +10...+12
  • Харків – +11...+13