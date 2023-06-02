В ближайшие дни территорию Украины будет пересекать холодный атмосферный фронт. Поэтому на большинстве территории Украины температура воздуха ощутимо снизится.

Смотрите также "Осторожно, грозы и шквалы": в 8 областях Украины объявили штормовое предупреждение

Дожди с грозами могут задержаться в центральных областях

В Украине, кроме западных, днем и северных областей, будут кратковременные дожди днем местами даже грозы. Дожди с грозами прогнозируется в центральных областях.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, днем при грозах местами порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью в западных и северных областях 6 – 11 градусов, на остальной территории 12 – 17 градусов. Днем в западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях 17 – 22 градуса, на остальной территории 23 – 28 градусов.

Жара останется на восточной части Украины, Херсонщине, Запорожье и Крыму. Там ожидается 24 – 29 градусов. В целом на большинстве территории Украины все-таки будет сухая погода.

Какая погода днем в областных центрах

Киев – +17...+19

Ужгород – +20...+22

Львов – +17...+19

Ивано-Франковск – +18...+20

Тернополь – +18...+20

Черновцы – +19...+21

Хмельницкий – +18...+20

Луцк – +16...+18

Ровно – +17...+19

Житомир – +17...+19

Винница – +18...+20

Одесса – +21..+23

Николаев – +23...+25

Херсон – +25...+27

Симферополь – +23...+25

Кропивницкий – +18...+20

Чернигов – +17...+19

Сумы – +16...+18

Полтава – +18...+20

Днепр – +23...+25

Запорожье – +24...+26

Донецк – +24...+26

Луганск – +25...+27

Харьков – +23...+25



Погода в Украине 3 июня / Укргидрометцентр