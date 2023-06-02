Найближчими днями територію України перетинатиме холодний атмосферний фронт. Тому на більшості території України температура повітря відчутно знизиться.
Дивіться також "Обережно, грози та шквали": у 8 областях України оголосили штормове попередження
Дощі з грозами можуть затриматися у центральних областях
В Україні, крім західних, вдень і північних областей, будуть короткочасні дощі, вдень місцями навіть грози. Дощі з грозами прогнозують у центральних областях.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, вдень при грозах місцями пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.
Температура вночі у західних та північних областях 6 – 11 градусів, на решті території 12 – 17 градусів. Удень у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях 17 – 22 градуси, на решті території 23 – 28 градусів.
Спека залишиться на східній частині України, Херсонщині, Запоріжжі та в Крим. Там очікується 24 – 29 градусів. У цілому на більшості території України все ж буде суха погода.
Якою буде погода вдень в обласних центрах
- Київ – +17...+19
- Ужгород – +20...+22
- Львів – +17...+19
- Івано-Франківськ – +18...+20
- Тернопіль – +18...+20
- Чернівці – +19...+21
- Хмельницький – +18...+20
- Луцьк – +16...+18
- Рівне – +17...+19
- Житомир – +17...+19
- Вінниця – +18...+20
- Одеса – +21..+23
- Миколаїв – +23...+25
- Херсон – +25...+27
- Сімферополь – +23...+25
- Кропивницький – +18...+20
- Чернігів – +17...+19
- Суми – +16...+18
- Полтава – +18...+20
- Дніпро – +23...+25
- Запоріжжя – +24...+26
- Донецьк – +24...+26
- Луганськ – +25...+27
- Харків – +23...+25
Погода в Україні 3 червня / Укргідрометцентр