В Крыму ожидается дождь. На другой территории Украины температура будет колебаться в основном около 0.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра.
Так, на Западе нашего государства можно ожидать от -4 ночью до +3 днем, а также небольшой снег с дождем. На Севере и Юге Украины будет падать снег с дождем, и только в Киеве ожидается облачная погода, а в Кропивницком обещают отсутствие существенных осадков. Температура будет колебаться от -6 ночью до +3 днем.
Что касается Востока, то там ожидаются самые большие морозы 31 января. Кое-где столбик термометра будет опускаться до -5 даже днем. В общей сложности ожидают колебания температуры от -7 ночью до +1 днем. Как и в других частях Украины, на Востоке ожидается небольшой снег с дождем.
Погода в городах Украины 31 января
Ужгород – +2...+4
Львов – 0...+2
Ивано-Франковск – 0...+2
Тернополь – +1...+3
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – +1...+3
Луцк – 0...+2
Ровно – 0...+2
Житомир – +1...+3
Винница – +1...+3
Одесса – 0...+2
Николаев – 0...+2
Херсон – 0...+2
Симферополь – +3...+5
Кропивницкий – 0...+2
Черкассы – 0…+2
Чернигов – 0…+2
Суммы – +1…+3
Полтава – -1...+1
Днепр – -1...+1
Запорожье – 0…+2
Донецк – -5…-3
Луганск – -1...+1
Харьков – -1...+1
Киев – -1...+1
Прогноз погоды на 31 января / Фото Укргидрометцентра.