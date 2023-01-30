Найтепліше у цей день буде також у Криму. На іншій території України температура коливатиметься переважно близько 0.
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Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Так, на Заході нашої держави можна очікувати від -4 вночі до +3 вдень, а також на невеликий сніг з дощем. На Півночі та Півдні України також падатиме сніг з дощем, і лише у Києві очікується хмарна погода, а у Кропивницькому обіцяють відсутність суттєвих опадів. Температура ж коливатиметься від -6 вночі до +3 вдень.
Щодо Сходу, то там очікуються найбільші морози 31 січня. Подекуди стовпчик термометра опускатиметься до -5 навіть удень. Загалом же очікують коливання температури від -7 вночі до +1 вдень. Як і в інших частинах України, на Сході очікують невеликий сніг з дощем.
Погода у містах України 31 січня
Ужгород – +2...+4
Львів – 0...+2
Івано-Франківськ – 0...+2
Тернопіль – +1...+3
Чернівці – 0...+2
Хмельницький – +1...+3
Луцьк – 0...+2
Рівне – 0...+2
Житомир – +1...+3
Вінниця – +1...+3
Одеса – 0...+2
Миколаїв – 0...+2
Херсон – 0...+2
Сімферополь – +3...+5
Кропивницький – 0...+2
Черкаси – 0…+2
Чернігів – 0…+2
Суми – +1…+3
Полтава – -1...+1
Дніпро – -1...+1
Запоріжжя – 0…+2
Донецьк – -5…-3
Луганськ – -1...+1
Харків – -1...+1
Київ – -1...+1
Прогноз погоди на 31 січня / Фото Укргідрометцентру