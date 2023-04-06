Прохладнее всего будет на Западе. В частности, в Ивано-Франковске температура воздуха прогреется до +2...+4 градусов. Практически во всех западных областях предупреждают о дожде. В Черновцах будет снижать. Между тем, на территории других областей осадков не прогнозируют.

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Активнее всего зима отступит на Востоке. В Харькове и Луганске обещают уже совсем весенние +14...+16 градусов.

На Юге будет несколько прохладнее. Там температура воздуха прогреется примерно до +9…+11 градусов. Осадков не предполагают. Теплее будет во временно оккупированном Крыму. Там прогнозируют +10...+12 градусов.

Погода в городах Украины 7 апреля

Киев – +9...+11

Ужгород – +2...+4

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +11…+13

Луцк – +8...+10

Ровно – +8...+10

Житомир – +8...+10

Винница – +8...+10

Одесса – +9...+11

Николаев – +9...+11

Херсон – ++9...+11

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +8...+10

Черкассы – +10

Чернигов – +12...+14

Сумы – +14...+16

Полтава – +10...+12

Днепр – +12...+14

Запорожье – +9...+11

Донецк – +12...+14

Луганск – +14...+16

Харьков – +14...+16



Прогноз погоды на 7 апреля / Укргидрометцентр