Прохладнее всего будет на Западе. В частности, в Ивано-Франковске температура воздуха прогреется до +2...+4 градусов. Практически во всех западных областях предупреждают о дожде. В Черновцах будет снижать. Между тем, на территории других областей осадков не прогнозируют.
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Активнее всего зима отступит на Востоке. В Харькове и Луганске обещают уже совсем весенние +14...+16 градусов.
На Юге будет несколько прохладнее. Там температура воздуха прогреется примерно до +9…+11 градусов. Осадков не предполагают. Теплее будет во временно оккупированном Крыму. Там прогнозируют +10...+12 градусов.
Погода в городах Украины 7 апреля
Киев – +9...+11
Ужгород – +2...+4
Львов – +4...+6
Ивано-Франковск – +2...+4
Тернополь – +4...+6
Черновцы – +2...+4
Хмельницкий – +11…+13
Луцк – +8...+10
Ровно – +8...+10
Житомир – +8...+10
Винница – +8...+10
Одесса – +9...+11
Николаев – +9...+11
Херсон – ++9...+11
Симферополь – +10...+12
Кропивницкий – +8...+10
Черкассы – +10
Чернигов – +12...+14
Сумы – +14...+16
Полтава – +10...+12
Днепр – +12...+14
Запорожье – +9...+11
Донецк – +12...+14
Луганск – +14...+16
Харьков – +14...+16
Прогноз погоды на 7 апреля / Укргидрометцентр