Найпрохолодніше буде на Заході. Зокрема, в Івано-Франківську температура повітря прогріється лише до +2...+4 градусів. Майже у всіх західних областях попереджують про дощ. У Чернівцях – сніжитиме. Тим часом на території інших областей опадів не прогнозують.

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Найактивніше зима відступить на Сході. У Харкові та Луганську обіцяють вже геть весняні +14...+16 градусів.

На Півдні буде дещо прохолодніше. Там температура повітря прогріється приблизно до +9...+11 градусів. Опадів не передбачають. Тепліше буде у тимчасово окупованому Криму. Там прогнозують +10...+12 градусів.

Погода у містах України 7 квітня

Київ – +9...+11

Ужгород – +2...+4

Львів – +4...+6

Івано-Франківськ – +2...+4

Тернопіль – +4...+6

Чернівці – +2...+4

Хмельницький – +11…+13

Луцьк – +8...+10

Рівне – +8...+10

Житомир – +8...+10

Вінниця – +8...+10

Одеса – +9...+11

Миколаїв – +9...+11

Херсон – ++9...+11

Сімферополь – +10...+12

Кропивницький – +8...+10

Черкаси – +10

Чернігів – +12...+14

Суми – +14...+16

Полтава – +10...+12

Дніпро – +12...+14

Запоріжжя – +9...+11

Донецьк – +12...+14

Луганськ – +14...+16

Харків – +14...+16



Прогноз погоди на 7 квітня / Скриншот Укргідрометцентр