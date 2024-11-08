Прогноз погоды на 9 ноября передает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр. Согласно прогнозу, теплее всего будет на Закарпатье.

Смотрите также Какой будет зима в Украине: объяснение синоптикам

Какой будет погода 9 ноября

Облачно с прояснениями, в южной части местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. В западных и местами северных областях ночью и утром туман.

Ветер северо-восточный (в западных областях юго-восточный), 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +1...+6, в западных областях от +2 до -3, днем +4...+9. На Закарпатье и юге страны до +12 градусов.

Прогноз погоды на 9 ноября в Киеве и в столичном регионе

Здесь также должно быть облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5 – 8 метров в секунду.

Температура ночью +1...+6 градусов, днем +4...+9, в Киеве ночью +3...+5, днем +6...+8 градусов.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

Ночью и утром 9 ноября в западных областях туман, видимость 200 – 500 метров, объявлен І уровень опасности (желтый).

туман в Украине 9 ноября 2024 года - в каких областях

Где будет туман 9 ноября / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

  • Киев +6...+8
  • Ужгород +9...+11
  • Львов +6...+8
  • Ивано-Франковск +6...+8
  • Тернополь +6...+8
  • Черновцы +6...+8
  • Хмельницкий +6...+8
  • Луцк +6...+8
  • Ровно +6...+8
  • Житомир +6...+8
  • Винница +7...+9
  • Одесса +9...+11
  • Николаев +8...+10
  • Херсон +9...+11
  • Симферополь +10...+12
  • Кропивницкий +7...+9
  • Черкассы +7...+9
  • Чернигов +6...+8
  • Сумы +7...+9
  • Полтава +7...+9
  • Днепр +8...+10
  • Запорожье +8...+10
  • Донецк +7...+9
  • Луганск +6...+8
  • Харьков +7...+9
прогноз погоды в Украине на 9 ноября 2024 - карта Укргидрометцентра


Прогноз погоды в Украине на 9 ноября / Укргидрометцентр