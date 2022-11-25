Утренний туман, окутавший накануне северные, центральные и южные области, перекочевал на Запад. Поэтому там объявили о желтом уровне опасности.
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Дожди и мокрый снег будут падать по всей стране
Лишь в восточных и северо-западных областях день 26 ноября пройдет без существенных осадков. В других регионах страны синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий.
Обещают осадки в виде дождей и мокрого снега днем и ночью. В северных областях возможно налипание мокрого снега, а на западе и севере страны на дорогах будет опасно из-за гололеда.
Похолодание и морозы надвигаются на страну. В Укргидрометцентре передают, что температура в этот день ночью и днем будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в южных и восточных областях будет от 1 до 6 градусов тепла.
Кроме того, вчерашний утренний туман переместится из северных, центральных и южных областей в другие регионы. Погодные условия приведут к нарушению движения транспорта по дорогам и улицам на Западе страны.
Желтый уровень опасности объявили в регионах, где будет туман / Карта Укргидрометцентра
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Какая будет погода в городах Украины 26 ноября
- Киев – +1…+1
- Ужгород – +2...+4
- Львов – 0...+2
- Ивано-Франковск – -1...+1
- Тернополь – -1...+1
- Черновцы – -1...+1
- Хмельницкий – 0...+2
- Луцк – -1...+1
- Ровно – -1...+1
- Житомир – -1...+1
- Винница – -1...+1
- Одесса – +4...+6
- Николаев – +2...+4
- Херсон – +5...+7
- Кропивницкий – +2…+4
- Черкассы – +2…+4
- Чернигов – -1…+1
- Суммы – 0...+2
- Полтава – +3...+5
- Днепр – +5...+7
- Запорожье – +6…+8
- Донецк – +5…+7
- Луганск – +3...+5
- Харьков – +2...+4
- Симферополь – +8…+10
Прогноз погоды в Украине на 26 ноября / Карта Укргидрометцентра