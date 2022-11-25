Ранковий туман, що окутав напередодні північні, центральні та південні області, перекочував на Захід країни. Через це там оголосили про жовтий рівень небезпеки.
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Дощі та мокрий сніг падатимуть по всій країні
Лише у східних та північно-західних областях день 26 листопада пройде без істотних опадів. Натомість в інших регіонах країни синоптики прогнозують погіршення погодних умов.
Обіцяють опади у вигляді дощів та мокрого снігу вдень та вночі. У північних областях можливе налипання мокрого снігу, а на заході та півночі країни на дорогах буде небезпечно через ожеледицю.
Похолодання та морози сунуть на країну. В Укргідрометцентр передають, що температура цього дня вночі та вдень коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, у південних та східних областях буде від 1 до 6 градусів тепла.
Крім того, вчорашній ранковий туман переміститься з північних, центральних та південних областей в інші регіони. Погодні умови призведуть до порушення руху транспорту на дорогах і вулицях на Заході країни.
Жовтий рівень небезпеки оголосили у регіонах, де буде туман / Карта Укргідрометцентру
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Якою буде погода у містах України 26 листопада
- Київ – +1…+1
- Ужгород – +2...+4
- Львів – 0...+2
- Івано-Франківськ – -1...+1
- Тернопіль – -1...+1
- Чернівці – -1...+1
- Хмельницький – 0...+2
- Луцьк – -1...+1
- Рівне – -1...+1
- Житомир – -1...+1
- Вінниця – -1...+1
- Одеса – +4...+6
- Миколаїв – +2...+4
- Херсон – +5...+7
- Кропивницький – +2…+4
- Черкаси – +2…+4
- Чернігів – -1…+1
- Суми – 0...+2
- Полтава – +3...+5
- Дніпро – +5...+7
- Запоріжжя – +6…+8
- Донецьк – +5…+7
- Луганськ – +3...+5
- Харків – +2...+4
- Сімферополь – +8…+10
Прогноз погоди в Україні на 26 листопада / Карта Укргідрометцентру