Ранковий туман, що окутав напередодні північні, центральні та південні області, перекочував на Захід країни. Через це там оголосили про жовтий рівень небезпеки.

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Дощі та мокрий сніг падатимуть по всій країні

Лише у східних та північно-західних областях день 26 листопада пройде без істотних опадів. Натомість в інших регіонах країни синоптики прогнозують погіршення погодних умов.

Обіцяють опади у вигляді дощів та мокрого снігу вдень та вночі. У північних областях можливе налипання мокрого снігу, а на заході та півночі країни на дорогах буде небезпечно через ожеледицю.

Похолодання та морози сунуть на країну. В Укргідрометцентр передають, що температура цього дня вночі та вдень коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, у південних та східних областях буде від 1 до 6 градусів тепла.

Крім того, вчорашній ранковий туман переміститься з північних, центральних та південних областей в інші регіони. Погодні умови призведуть до порушення руху транспорту на дорогах і вулицях на Заході країни.



Жовтий рівень небезпеки оголосили у регіонах, де буде туман / Карта Укргідрометцентру

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Якою буде погода у містах України 26 листопада

Київ – +1…+1

Ужгород – +2...+4

Львів – 0...+2

Івано-Франківськ – -1...+1

Тернопіль – -1...+1

Чернівці – -1...+1

Хмельницький – 0...+2

Луцьк – -1...+1

Рівне – -1...+1

Житомир – -1...+1

Вінниця – -1...+1

Одеса – +4...+6

Миколаїв – +2...+4

Херсон – +5...+7

Кропивницький – +2…+4

Черкаси – +2…+4

Чернігів – -1…+1

Суми – 0...+2

Полтава – +3...+5

Дніпро – +5...+7

Запоріжжя – +6…+8

Донецьк – +5…+7

Луганськ – +3...+5

Харків – +2...+4

Сімферополь – +8…+10

Прогноз погоди в Україні на 26 листопада / Карта Укргідрометцентру