Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост 25 листопада показав, яка погода на горі піп Іван. Там морозно та сонячно.
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Яка погода в Карпатах
Станом на 09:20 25 листопада 2022 року на горі Піп Іван Чорногірський ясно,
– повідомили в пошуково-рятувальному пості.
Чарівна погода в Карпатах / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста
Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост також розповів, що у Карпатах:
- вітер західній – 4 – 5 метрів за секунду;
- температура повітря – 6 градусів морозу.
Важливі новини про погоду в Україні
- 25 листопада погода в Україні буде хмарною. Також синоптики попередили про густий туман вночі та вранці на Півночі, в Центрі та на Півдні України.
- Проте народний синоптик Станіслав Щедрін попередив, що після снігів Україну накриє потепління. Тепло буде ще щонайменше тиждень.
- Та вже у грудні температура повітря значно знизиться. Синоптики прогнозують похолодання у другій половині місяця. Вночі температура повітря сягне мінус 25 градусів, а вдень – до мінус 14.