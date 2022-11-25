Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост 25 листопада показав, яка погода на горі піп Іван. Там морозно та сонячно.

Читайте також Небезпека через густий туман, ожеледиця і дощі: прогноз погоди в Україні на 25 листопада

Яка погода в Карпатах

Станом на 09:20 25 листопада 2022 року на горі Піп Іван Чорногірський ясно,

– повідомили в пошуково-рятувальному пості.



Чарівна погода в Карпатах / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста

Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост також розповів, що у Карпатах:

вітер західній – 4 – 5 метрів за секунду;

температура повітря – 6 градусів морозу.

Важливі новини про погоду в Україні