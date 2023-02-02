Пятница кажется облачной. Днем будет идти небольшой мокрый снег, днем - небольшой дождь на Юге, а на Закарпатье - умеренные осадки.

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Небольшое похолодание

Температура воздуха в Украине опустится. В ближайшую ночь она составит -1...-4 градуса, а днем – 0...+3 градуса. На Юге обещают до +5 градусов. Свежее на Западе – до 0…-2 градусов. Синоптикиня Наталья Диденко предупреждает, что на выходных будет становиться еще холоднее, а следующая неделя будет морозной.

В Киеве 3 февраля будет падать снег с дождем. Ночью – -1…-3 градуса, днем – 0…+2 градуса.

На дорогах местами гололедица, а в южной части ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, на Левобережье – южный.

Какая погода в городах Украины

Ужгород – +2...+4

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – 0...+2

Черновцы – -1...+1

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – 0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – 0...+2

Винница – +1...+3

Одесса – +3...+5

Николаев – +3...+5

Херсон – +4...+6

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – 0…+2

Чернигов – 0…+2

Суммы – +1…+3

Полтава – +1…+3

Днепр – +2…+4

Запорожье – +3...+5

Донецк – +2...+4

Луганск – +2...+4

Харьков – +2...+4

Киев – 0...+2



Погода 3 февраля / Карта Укргидрометцентра