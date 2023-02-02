П'ятницю видасться хмарною. Йтиме невеликий мокрий сніг, вдень – невеликий дощ на Півдні, а на Закарпатті – помірні опади.
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Невеличке похолодання
Температура повітря в Україні дещо опуститься. Найближчої ночі вона становитиме -1...-4 градуси, а вдень – 0...+3 градуси. На Півдні обіцяють до +5 градусів. Свіжіше на Заході – до 0...-2 градусів. Синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що на вихідних ставатиме ще холодніше, а наступний тиждень буде морозним.
У Києві 3-го лютого падатиме сніг з дощем. Вночі – -1...-3 градуси, вдень – 0...+2 градуси.
На дорогах – місцями ожеледиця, а в південній частині вночі та вранці подекуди туман. Вітер північно-західний , на Лівобережжі – південний.
Яка погода у містах України
- Ужгород – +2...+4
- Львів – 0...+2
- Івано-Франківськ – 0...+2
- Тернопіль – 0...+2
- Чернівці – -1...+1
- Хмельницький – -1...+1
- Луцьк – 0...+2
- Рівне – 0...+2
- Житомир – 0...+2
- Вінниця – +1...+3
- Одеса – +3...+5
- Миколаїв – +3...+5
- Херсон – +4...+6
- Сімферополь – +4...+6
- Кропивницький – +1...+3
- Черкаси – 0…+2
- Чернігів – 0…+2
- Суми – +1…+3
- Полтава – +1…+3
- Дніпро – +2…+4
- Запоріжжя – +3...+5
- Донецьк – +2...+4
- Луганськ – +2...+4
- Харків – +2...+4
- Київ – 0...+2
Погода 3 лютого / Карта Укргідрометцентру