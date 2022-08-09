Какая будет погода в среду

Высокая температура воздуха поднимется в восточных областях. Так, в Донецке, Луганске и Запорожье столбики термометров будут колебаться на уровне +33...+35 градусов.

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На Юге самый большой воздух прогреется в Херсоне – до +32...+34 градусов. В Одессе и Николаеве будет на несколько градусов свежее.

В других областях Украины погода будет кардинально иной. Так, на Западе небо будет пасмурным, а днем и ночью будет идти дождь.

Температура воздуха во Львове будет прохладной – +21…+23 градусов, в то же время в Ивано-Франковске прогнозируют еще свежее – +19…+21 градусов. Северо-восточный ветер будет двигаться со скоростью 5-10 метров в секунду.

Теплее всего на Западе будет в Ужгороде - +22 ... +24 градусов.

На Севере Украины температура воздуха будет колебаться в пределах +20 градусов. Солнечно и без дождя будет только в Житомире.

В Киеве синоптики обещают +20...+22 градуса. Солнце практически не появляется из-за облаков. Кроме того, возможны осадки.

Погода в городах Украины 10 августа

Ужгород – +22...+24

Львов – +21...+23

Ивано-Франковск – +19...+21

Тернополь – +21...+23

Черновцы – +20...+22

Хмельницкий – +21...+23

Луцк – +21...+23

Ровно – +21...+23

Житомир – +20...+22

Винница – +21...+23

Одесса – +29...+31

Николаев – +31...+32

Херсон – +32...+34

Симферополь – +31...+33

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +22...+24

Чернигов – +20...+22

Сумы – +22...+24

Полтава – +28...+30

Днепр – +31...+33

Запорожье – +33...+35

Донецк – +33...+35

Луганск – +33...+35

Харьков – +32...+34

Киев – +20...+22



Прогноз погоды в Украине на 10 августа / Карта Укргидрометцентра.