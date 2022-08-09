Какая будет погода в среду
Высокая температура воздуха поднимется в восточных областях. Так, в Донецке, Луганске и Запорожье столбики термометров будут колебаться на уровне +33...+35 градусов.
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На Юге самый большой воздух прогреется в Херсоне – до +32...+34 градусов. В Одессе и Николаеве будет на несколько градусов свежее.
В других областях Украины погода будет кардинально иной. Так, на Западе небо будет пасмурным, а днем и ночью будет идти дождь.
Температура воздуха во Львове будет прохладной – +21…+23 градусов, в то же время в Ивано-Франковске прогнозируют еще свежее – +19…+21 градусов. Северо-восточный ветер будет двигаться со скоростью 5-10 метров в секунду.
Теплее всего на Западе будет в Ужгороде - +22 ... +24 градусов.
На Севере Украины температура воздуха будет колебаться в пределах +20 градусов. Солнечно и без дождя будет только в Житомире.
В Киеве синоптики обещают +20...+22 градуса. Солнце практически не появляется из-за облаков. Кроме того, возможны осадки.
Погода в городах Украины 10 августа
Ужгород – +22...+24
Львов – +21...+23
Ивано-Франковск – +19...+21
Тернополь – +21...+23
Черновцы – +20...+22
Хмельницкий – +21...+23
Луцк – +21...+23
Ровно – +21...+23
Житомир – +20...+22
Винница – +21...+23
Одесса – +29...+31
Николаев – +31...+32
Херсон – +32...+34
Симферополь – +31...+33
Кропивницкий – +27...+29
Черкассы – +22...+24
Чернигов – +20...+22
Сумы – +22...+24
Полтава – +28...+30
Днепр – +31...+33
Запорожье – +33...+35
Донецк – +33...+35
Луганск – +33...+35
Харьков – +32...+34
Киев – +20...+22
Прогноз погоды в Украине на 10 августа / Карта Укргидрометцентра.