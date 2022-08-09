Якою буде погода у середу
Найвище температура повітря підійметься у східних областях. Так, у Донецьку, Луганську та Запоріжжі стовпчики термометрів коливатимуться на рівні +33...+35 градусів.
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На Півдні найбільше повітря прогріється у Херсоні – до +32...+34 градусів. В Одесі та Миколаєві буде на кілька градусів свіжіше.
В інших областях України погода буде кардинально іншою. Так, на Заході небо буде похмурим, а вдень та вночі падатиме дощ.
Температура повітря у Львові буде прохолодною – +21...+23 градусів, водночас в Івано-Франківську прогнозують ще свіжіше – +19...+21 градусів. Північно-східний вітер рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.
Найтепліше на Заході буде в Ужгороді – +22...+24 градусів.
На Півночі України температура повітря також коливатиметься у межах +20 градусів. Сонячно та без дощу буде лише у Житомирі.
У Києві синоптики обіцяють +20...+22 градусів. Сонце практично не з'являтиметься з-за хмар. Крім того, можливі опади.
Погода в містах України 10 серпня
Ужгород – +22...+24
Львів – +21...+23
Івано-Франківськ – +19...+21
Тернопіль – +21...+23
Чернівці – +20...+22
Хмельницький – +21...+23
Луцьк – +21...+23
Рівне – +21...+23
Житомир – +20...+22
Вінниця – +21...+23
Одеса – +29...+31
Миколаїв – +31...+32
Херсон – +32...+34
Сімферополь – +31...+33
Кропивницький – +27...+29
Черкаси – +22...+24
Чернігів – +20...+22
Суми – +22...+24
Полтава – +28...+30
Дніпро – +31...+33
Запоріжжя – +33...+35
Донецьк – +33...+35
Луганськ – +33...+35
Харків – +32...+34
Київ – +20...+22
Прогноз погоди в Україні на 10 серпня / Карта Укргідрометцентру