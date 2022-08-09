Якою буде погода у середу

Найвище температура повітря підійметься у східних областях. Так, у Донецьку, Луганську та Запоріжжі стовпчики термометрів коливатимуться на рівні +33...+35 градусів.

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На Півдні найбільше повітря прогріється у Херсоні – до +32...+34 градусів. В Одесі та Миколаєві буде на кілька градусів свіжіше.

В інших областях України погода буде кардинально іншою. Так, на Заході небо буде похмурим, а вдень та вночі падатиме дощ.

Температура повітря у Львові буде прохолодною – +21...+23 градусів, водночас в Івано-Франківську прогнозують ще свіжіше – +19...+21 градусів. Північно-східний вітер рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

Найтепліше на Заході буде в Ужгороді – +22...+24 градусів.

На Півночі України температура повітря також коливатиметься у межах +20 градусів. Сонячно та без дощу буде лише у Житомирі.

У Києві синоптики обіцяють +20...+22 градусів. Сонце практично не з'являтиметься з-за хмар. Крім того, можливі опади.

Погода в містах України 10 серпня

Ужгород – +22...+24

Львів – +21...+23

Івано-Франківськ – +19...+21

Тернопіль – +21...+23

Чернівці – +20...+22

Хмельницький – +21...+23

Луцьк – +21...+23

Рівне – +21...+23

Житомир – +20...+22

Вінниця – +21...+23

Одеса – +29...+31

Миколаїв – +31...+32

Херсон – +32...+34

Сімферополь – +31...+33

Кропивницький – +27...+29

Черкаси – +22...+24

Чернігів – +20...+22

Суми – +22...+24

Полтава – +28...+30

Дніпро – +31...+33

Запоріжжя – +33...+35

Донецьк – +33...+35

Луганськ – +33...+35

Харків – +32...+34

Київ – +20...+22



Прогноз погоди в Україні на 10 серпня / Карта Укргідрометцентру