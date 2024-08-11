Лето уже на финале, и это чувствуется ночью и утром. А днем, к счастью, уже нет тех головокружительных температур, которые были в июле. Предположительно, сентябрь будет теплым.

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Прогноз погоды в Украине на 12 августа

Синоптики прогнозируют переменную облачность и без осадков, только в северо-восточной части страны местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +11...+16 градусов, днем +21...+26, в южной части ночью +17...+22, днем +26...+31 градус.

Прогноз погоды в Киеве и в столичном регионе

Здесь также будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду.

Температура по области ночью +11...+16 градусов, днем +21...+26; в Киеве ночью +14...16, днем +22...+24 градуса.

Погода в областных центрах

Киев +22....+24

Ужгород +26...+28

Львов +22...+24

Ивано-Франковск +24...+26

Тернополь +22...+24

Черновцы +24...+26

Хмельницкий +23...+25

Луцк +22...+24

Ровно +22...+24

Житомир +23...+25

Винница +25...+27

Одесса +26...+28

Николаев +27...+29

Херсон +27...+29

Симферополь +28...+30

Кропивницкий +25...+27

Черкассы +24...+26

Чернигов +22...+24

Сумы +23...+25

Полтава +23...+25

Днепр +25...+27

Запорожье +26...+28

Донецк +24...+26

Луганск +23...+25

Харьков +23...+25

Прогноз погоды в Украине на 12 августа / Укргидрометцентр