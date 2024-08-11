Лето уже на финале, и это чувствуется ночью и утром. А днем, к счастью, уже нет тех головокружительных температур, которые были в июле. Предположительно, сентябрь будет теплым.

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Прогноз погоды в Украине на 12 августа

Синоптики прогнозируют переменную облачность и без осадков, только в северо-восточной части страны местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +11...+16 градусов, днем +21...+26, в южной части ночью +17...+22, днем +26...+31 градус.

Прогноз погоды в Киеве и в столичном регионе

Здесь также будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду.

Температура по области ночью +11...+16 градусов, днем +21...+26; в Киеве ночью +14...16, днем +22...+24 градуса.

Погода в областных центрах

  • Киев +22....+24
  • Ужгород +26...+28
  • Львов +22...+24
  • Ивано-Франковск +24...+26
  • Тернополь +22...+24
  • Черновцы +24...+26
  • Хмельницкий +23...+25
  • Луцк +22...+24
  • Ровно +22...+24
  • Житомир +23...+25
  • Винница +25...+27
  • Одесса +26...+28
  • Николаев +27...+29
  • Херсон +27...+29
  • Симферополь +28...+30
  • Кропивницкий +25...+27
  • Черкассы +24...+26
  • Чернигов +22...+24
  • Сумы +23...+25
  • Полтава +23...+25
  • Днепр +25...+27
  • Запорожье +26...+28
  • Донецк +24...+26
  • Луганск +23...+25
  • Харьков +23...+25

прогноз погоды на 12 августа 2024 года - карта УкргидрометцентраПрогноз погоды в Украине на 12 августа / Укргидрометцентр