Лето уже на финале, и это чувствуется ночью и утром. А днем, к счастью, уже нет тех головокружительных температур, которые были в июле. Предположительно, сентябрь будет теплым.
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Прогноз погоды в Украине на 12 августа
Синоптики прогнозируют переменную облачность и без осадков, только в северо-восточной части страны местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью +11...+16 градусов, днем +21...+26, в южной части ночью +17...+22, днем +26...+31 градус.
Прогноз погоды в Киеве и в столичном регионе
Здесь также будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду.
Температура по области ночью +11...+16 градусов, днем +21...+26; в Киеве ночью +14...16, днем +22...+24 градуса.
Погода в областных центрах
- Киев +22....+24
- Ужгород +26...+28
- Львов +22...+24
- Ивано-Франковск +24...+26
- Тернополь +22...+24
- Черновцы +24...+26
- Хмельницкий +23...+25
- Луцк +22...+24
- Ровно +22...+24
- Житомир +23...+25
- Винница +25...+27
- Одесса +26...+28
- Николаев +27...+29
- Херсон +27...+29
- Симферополь +28...+30
- Кропивницкий +25...+27
- Черкассы +24...+26
- Чернигов +22...+24
- Сумы +23...+25
- Полтава +23...+25
- Днепр +25...+27
- Запорожье +26...+28
- Донецк +24...+26
- Луганск +23...+25
- Харьков +23...+25
Прогноз погоды в Украине на 12 августа / Укргидрометцентр