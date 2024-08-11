Літо вже на фіналі, і це відчувається вночі та вранці. А вдень, на щастя, вже немає тих запаморочливих температур, які були в липні. Імовірно, вересень буде теплим.

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Прогноз погоди в Україні на 12 серпня

Синоптики прогнозують мінливу хмарність і без опадів, лише у північно-східній частині країни місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +11...+16 градусів, удень +21...+26, у південній частині вночі +17...+22, вдень +26...+31 градус.

Прогноз погоди у Києві та в столичному регіоні

Тут також буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура по області вночі +11...+16 градусів, удень +21...+26; у Києві вночі +14...16, вдень +22...+24 градуси.

Погода в обласних центрах

Київ +22….+24

Ужгород +26...+28

Львів +22...+24

Івано-Франківськ +24...+26

Тернопіль +22...+24

Чернівці +24...+26

Хмельницький +23...+25

Луцьк +22...+24

Рівне +22...+24

Житомир +23...+25

Вінниця +25...+27

Одеса +26...+28

Миколаїв +27...+29

Херсон +27...+29

Сімферополь +28...+30

Кропивницький +25...+27

Черкаси +24...+26

Чернігів +22...+24

Суми +23...+25

Полтава +23...+25

Дніпро +25...+27

Запоріжжя +26...+28

Донецьк +24...+26

Луганськ +23...+25

Харків +23...+25

Прогноз погоди в Україні на 12 серпня / Укргідрометцентр