Небо над Украиной будет покрыто облаками. Кроме этого, в западных и в северных и большинстве центральных областей днем пройдет небольшой и мокрый снег. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине

Синоптики прогнозируют ночью в Карпатах умеренный снег, ночью в юго-восточной части дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега.

На остальной территории без существенных осадков. Также синоптики предсказывают, что в Украине, кроме южных, Днепропетровской и Кировоградской областей, на дорогах будет гололедица.

Обратите внимание! Из-за гололеда объявили желтый уровень опасности.

Ветер ожидается преимущественно южно – западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1...-6 градусов мороза, днем от -2 градусов до +3 градусов. В южной части +1...+6 градусов тепла, а на высокогорье Карпат в течение суток -5...-10 градусов мороза.

Какой будет погода на Киевщине

В столице и области 12 января будет облачно. Ночью будет без существенных осадков, днем пройдет небольшой мокрый снег️

Ветер будет юго-западный ️, 5 – 10 метров за секунду. Температура воздуха ночью будет -1...-6 градусов, днем от -2 градусов до +3 градусов. В Киеве температура ночью составит -2...-4 градуса мороза, днем около 0 градусов.

Какой будет погода в областных центрах

Киев -1 – +1

Ужгород -1 – +1

Львов 0 – +2

Ивано-Франковск -1 – +1

Тернополь -1 – +1

Черновцы 0 – +2

Хмельницкий -1 – +1

Луцк 0 – +2

Ровно -1 – +1

Житомир -1 – +1

Винница 0 – +2

Одесса +3 – +5

Николаев +3 – +5

Херсон +3 – +5

Симферополь +3 – +5

Кропивницкий +2 – +4

Черкассы 0 – +2

Чернигов 0 – +2

Сумы 0 – +2

Полтава 0 – +2

Днепр +1 – +3

Запорожье +3 – +5

Донецк +2 – +4

Луганск +1 – +3

Харьков +1 – +3



Прогноз погоды на 12 января / Укргидрометцентр