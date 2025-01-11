Небо над Україною буде вкрито хмарами. Крім цього, у західних і в північних та більшості центральних областей вдень пройде невеликий та мокрий сніг. Про це пише 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні

Синоптики прогнозують вночі в Карпатах помірний сніг, вночі у південно-східній частині дощ та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу.

На решті території без істотних опадів. Також синоптики передбачають, що в Україні, крім південних, Дніпропетровської та Кіровоградської областей, на дорогах буде ожеледиця.

Зверніть увагу! Через ожеледицю оголосили жовтий рівень небезпеки.

Вітер очікується переважно південно – західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі -1...-6 градусів морозу, вдень від -2 градусів до +3 градусів. У південній частині +1...+6 градусів тепла, а на високогір'ї Карпат протягом доби -5...-10 градусів морозу.

Якою буде погода на Київщині

У столиці та області 12 січня буде хмарно. Вночі буде без істотних опадів, вдень пройде невеликий мокрий сніг️

Вітер буде південно-західний ️, 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде -1...-6 градусів, вдень від -2 градусів до +3 градусів. У Києві температура вночі становитиме -2...-4 градуси морозу, вдень близько 0 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ -1 – +1

Ужгород -1 – +1

Львів 0 – +2

Івано-Франківськ -1 – +1

Тернопіль -1 – +1

Чернівці 0 – +2

Хмельницький -1 – +1

Луцьк 0 – +2

Рівне -1 – +1

Житомир -1 – +1

Вінниця 0 – +2

Одеса +3 – +5

Миколаїв +3 – +5

Херсон +3 – +5

Сімферополь +3 – +5

Кропивницький +2 – +4

Черкаси 0 – +2

Чернігів 0 – +2

Суми 0 – +2

Полтава 0 – +2

Дніпро +1 – +3

Запоріжжя +3 – +5

Донецьк +2 – +4

Луганськ +1 – +3

Харків +1 – +3



Прогноз погоди на 12 січня / Укргідрометцентр