Температура воздуха в большинстве областей будет на несколько градусов ниже 12 октября. Синоптики также прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Какая будет погода в регионах Украины

В Украине 13 октября сильные осадки не прогнозируются, однако небольшой дождь будет ночью и утром на Западе и Севере Украины, а также в Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях.

Посреди дня дождь прогнозируют в регионе Карпат, центральных и восточных областях. На остальных территориях сухая погода без осадков и облачно с прояснениями.

Ветер юго-западный, в северной части днем с переходом на северо-западный, 5 – 10 метров в секунду,

– заявили синоптики.

По их данным, средняя температура воздуха будет днем 16 – 18 градусов тепла, ночью – 8 – 13 градусов. Правда, на Востоке, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и местами в Крыму 3 – 8 градусов тепла ночью и 15 – 20 градусов днем, в Карпатах несколько холоднее – 10 – 15 градусов.

Погода в Киеве достигнет 19 – 21 градуса тепла днем и 7 – 9 градусов ночью.

Кроме того, в течение 12 – 15 октября в большинстве областей Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Исключение только большинство Запада, Черниговской, Донецкой, Луганской области, а также Запорожской 12 – 14 октября, Ровенской 13 – 15 октября.



Пожарная опасность 13 октября / Карта Укргидрометцентра

Более того, на Днепре в результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения Днепра в старое природное русло, уровень воды будет значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях. Именно поэтому синоптики предупредили о 3-м уровне опасности, то есть коричневом.



Гидрологические предупреждения на 13 октября / Карта Укргидрометцентра

Какая будет температура в городах Украины

Киев +17...+19

Ужгород +18...+20

Львов +17...+19

Ивано-Франковск +17...+19

Тернополь +17...+19

Черновцы +18...+20

Хмельницкий +17...+19

Луцк +16...+18

Ровно +16...+18

Житомир +16..+18

Винница +16...+18

Одесса +18...+20

Николаев +18...+20

Херсон +18...+20

Симферополь +18...+20

Кропивницкий +14...+16

Черкассы +15...+17

Чернигов +15...+17

Сумы +15...+17

Полтава +14...+16

Днепр +15...+17

Запорожье +16...+18

Донецк +14...+16

Луганск +13...+15

Харьков +13...+15.

Прогноз погоды в Украине на 13 октября / Карта Укргидрометцентра