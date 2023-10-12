Температура повітря у більшості областей буде на декілька градусів нижчою, ніж 12 жовтня. Синоптики прогнозують також надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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Якою буде погода в регіонах України
В Україні 13 жовтня сильних опадів не прогнозують, проте невеликий дощ буде вночі та вранці на Заході та Півночі України, а також у Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях.
Посеред дня дощ прогнозують у регіоні Карпат, центральних та східних областях. На решті територій – суха погода без опадів та хмарно з проясненнями.
Вітер південно-західний, у північній частині вдень з переходом на північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду,
– заявили синоптики.
За їхніми даними, середня температура повітря вдень становитиме 16 – 18 градусів тепла, вночі – 8 – 13 градусів. Щоправда, на Сході, у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та місцями в Криму 3 – 8 градусів тепла вночі та 15 – 20 градусів вдень, у Карпатах дещо холодніше – 10 – 15 градусів.
Погода у Києві сягне 19 – 21 градуса тепла вдень та 7 – 9 градусів вночі.
Окрім того, протягом 12 – 15 жовтня у більшості областей України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Виняток тільки більшість Заходу, Чернігівська, Донецька, Луганська області, а також Запорізька 12 – 14 жовтня, Рівненська 13 – 15 жовтня.
Пожежна небезпека 13 жовтня / Карта Укргідрометцентру
Ба більше, на Дніпрі внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження Дніпра в старе природне річище, рівень води буде значно нижчий за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях. Саме тому синоптики попередили про 3 рівень небезпеки, тобто коричневий.
Гідрологічні попередження на 13 жовтня / Карта Укргідрометцентру
Якою буде температура в містах України
- Київ +17...+19
- Ужгород +18...+20
- Львів +17...+19
- Івано-Франківськ +17...+19
- Тернопіль +17...+19
- Чернівці +18...+20
- Хмельницький +17...+19
- Луцьк +16...+18
- Рівне +16...+18
- Житомир +16..+18
- Вінниця +16...+18
- Одеса +18...+20
- Миколаїв +18...+20
- Херсон +18...+20
- Сімферополь +18...+20
- Кропивницький +14...+16
- Черкаси +15...+17
- Чернігів +15...+17
- Суми +15...+17
- Полтава +14...+16
- Дніпро +15...+17
- Запоріжжя +16...+18
- Донецьк +14...+16
- Луганськ +13...+15
- Харків +13...+15.
Прогноз погоди в Україні на 13 жовтня / Карта Укргідрометцентру