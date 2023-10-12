Температура повітря у більшості областей буде на декілька градусів нижчою, ніж 12 жовтня. Синоптики прогнозують також надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Якою буде погода в регіонах України

В Україні 13 жовтня сильних опадів не прогнозують, проте невеликий дощ буде вночі та вранці на Заході та Півночі України, а також у Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях.

Посеред дня дощ прогнозують у регіоні Карпат, центральних та східних областях. На решті територій – суха погода без опадів та хмарно з проясненнями.

Вітер південно-західний, у північній частині вдень з переходом на північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду,

– заявили синоптики.

За їхніми даними, середня температура повітря вдень становитиме 16 – 18 градусів тепла, вночі – 8 – 13 градусів. Щоправда, на Сході, у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та місцями в Криму 3 – 8 градусів тепла вночі та 15 – 20 градусів вдень, у Карпатах дещо холодніше – 10 – 15 градусів.

Погода у Києві сягне 19 – 21 градуса тепла вдень та 7 – 9 градусів вночі.

Окрім того, протягом 12 – 15 жовтня у більшості областей України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Виняток тільки більшість Заходу, Чернігівська, Донецька, Луганська області, а також Запорізька 12 – 14 жовтня, Рівненська 13 – 15 жовтня.



Пожежна небезпека 13 жовтня / Карта Укргідрометцентру

Ба більше, на Дніпрі внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження Дніпра в старе природне річище, рівень води буде значно нижчий за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях. Саме тому синоптики попередили про 3 рівень небезпеки, тобто коричневий.



Гідрологічні попередження на 13 жовтня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде температура в містах України

Київ +17...+19

Ужгород +18...+20

Львів +17...+19

Івано-Франківськ +17...+19

Тернопіль +17...+19

Чернівці +18...+20

Хмельницький +17...+19

Луцьк +16...+18

Рівне +16...+18

Житомир +16..+18

Вінниця +16...+18

Одеса +18...+20

Миколаїв +18...+20

Херсон +18...+20

Сімферополь +18...+20

Кропивницький +14...+16

Черкаси +15...+17

Чернігів +15...+17

Суми +15...+17

Полтава +14...+16

Дніпро +15...+17

Запоріжжя +16...+18

Донецьк +14...+16

Луганськ +13...+15

Харків +13...+15.

Прогноз погоди в Україні на 13 жовтня / Карта Укргідрометцентру