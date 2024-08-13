Небо над Украиной будет облачным, однако солнце будет пробиваться сквозь облака. Кроме этого, существенного изменения температур не прогнозируют.
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Какой будет погода в Украине
Синоптики ожидают, что 14 августа ветер будет преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится до +9...+14 градусов, а будет днем +22...+27 градусов. Кроме этого, на Закарпатье и в южной части температура воздуха будет ночью +12...+17 градусов (на побережье морей до +21 градуса), днем +26...+31 градус.
Какой будет погода на Киевщине
В столице и области ожидается переменная облачность, однако без осадков. Ветер будет северо-западный ️, 5 – 10 метров в секунду.
Температура воздуха на Киевщине ночью прогнозируется +9...+14 градусов, днем +22...+27 градусов. Зато в Киеве температура воздуха ночью будет +12...+14 градусов, днем +24...+26 градусов.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +24...+26
- Ужгород +29...+31
- Львов +25...+27
- Ивано-Франковск +25...+27
- Тернополь +24...+26
- Черновцы +25...+27
- Хмельницкий +24...+26
- Луцк +24...+26
- Ровно +24...+26
- Житомир +24...+26
- Винница +25...+27
- Одесса +26...+28
- Николаев +27...+29
- Херсон +27...+29
- Симферополь +28...+30
- Кропивницкий +25...+27
- Черкассы +24...+26
- Чернигов +23...+25
- Сумы +23...+25
- Полтава +24...+26
- Днепр +25...+27
- Запорожье +27...+29
- Донецк +23...+25
- Луганск +23...+25
- Харьков +24...+26
Прогноз погоды на 14 августа / Укргидрометцентр