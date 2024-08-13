Небо над Украиной будет облачным, однако солнце будет пробиваться сквозь облака. Кроме этого, существенного изменения температур не прогнозируют.

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Какой будет погода в Украине

Синоптики ожидают, что 14 августа ветер будет преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +9...+14 градусов, а будет днем +22...+27 градусов. Кроме этого, на Закарпатье и в южной части температура воздуха будет ночью +12...+17 градусов (на побережье морей до +21 градуса), днем +26...+31 градус.

Какой будет погода на Киевщине

В столице и области ожидается переменная облачность, однако без осадков. Ветер будет северо-западный ️, 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха на Киевщине ночью прогнозируется +9...+14 градусов, днем +22...+27 градусов. Зато в Киеве температура воздуха ночью будет +12...+14 градусов, днем +24...+26 градусов.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +24...+26
  • Ужгород +29...+31
  • Львов +25...+27
  • Ивано-Франковск +25...+27
  • Тернополь +24...+26
  • Черновцы +25...+27
  • Хмельницкий +24...+26
  • Луцк +24...+26
  • Ровно +24...+26
  • Житомир +24...+26
  • Винница +25...+27
  • Одесса +26...+28
  • Николаев +27...+29
  • Херсон +27...+29
  • Симферополь +28...+30
  • Кропивницкий +25...+27
  • Черкассы +24...+26
  • Чернигов +23...+25
  • Сумы +23...+25
  • Полтава +24...+26
  • Днепр +25...+27
  • Запорожье +27...+29
  • Донецк +23...+25
  • Луганск +23...+25
  • Харьков +24...+26


Прогноз погоды на 14 августа / Укргидрометцентр