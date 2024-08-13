Небо над Украиной будет облачным, однако солнце будет пробиваться сквозь облака. Кроме этого, существенного изменения температур не прогнозируют.

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Какой будет погода в Украине

Синоптики ожидают, что 14 августа ветер будет преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +9...+14 градусов, а будет днем +22...+27 градусов. Кроме этого, на Закарпатье и в южной части температура воздуха будет ночью +12...+17 градусов (на побережье морей до +21 градуса), днем +26...+31 градус.

Какой будет погода на Киевщине

В столице и области ожидается переменная облачность, однако без осадков. Ветер будет северо-западный ️, 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха на Киевщине ночью прогнозируется +9...+14 градусов, днем +22...+27 градусов. Зато в Киеве температура воздуха ночью будет +12...+14 градусов, днем +24...+26 градусов.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +24...+26

Ужгород +29...+31

Львов +25...+27

Ивано-Франковск +25...+27

Тернополь +24...+26

Черновцы +25...+27

Хмельницкий +24...+26

Луцк +24...+26

Ровно +24...+26

Житомир +24...+26

Винница +25...+27

Одесса +26...+28

Николаев +27...+29

Херсон +27...+29

Симферополь +28...+30

Кропивницкий +25...+27

Черкассы +24...+26

Чернигов +23...+25

Сумы +23...+25

Полтава +24...+26

Днепр +25...+27

Запорожье +27...+29

Донецк +23...+25

Луганск +23...+25

Харьков +24...+26



Прогноз погоды на 14 августа / Укргидрометцентр