Небо над Україною буде хмарним, проте сонце буде пробиватись крізь хмари. Крім цього, суттєвої зміни температур не прогнозують.

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Якою буде погода в Україні

Синоптики очікують, що 14 серпня вітер буде переважно північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі опуститься до +9...+14 градусів, а буде вдень +22...+27 градусів. Крім цього, на Закарпатті та у південній частині температура повітря буде вночі +12...+17 градусів (на узбережжі морів до +21 градуса), вдень +26...+31 градус.

Якою буде погода на Київщині

У столиці та області очікується мінлива хмарність, проте без опадів. Вітер буде північно-західний ️, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря на Київщині вночі прогнозується +9...+14 градусів, вдень +22...+27 градусів. Натомість у Києві температура повітря вночі буде +12...+14 градусів, вдень +24...+26 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +24...+26
  • Ужгород +29...+31
  • Львів +25...+27
  • Івано-Франківськ +25...+27
  • Тернопіль +24...+26
  • Чернівці +25...+27
  • Хмельницький +24...+26
  • Луцьк +24...+26
  • Рівне +24...+26
  • Житомир +24...+26
  • Вінниця +25...+27
  • Одеса +26...+28
  • Миколаїв +27...+29
  • Херсон +27...+29
  • Сімферополь +28...+30
  • Кропивницький +25...+27
  • Черкаси +24...+26
  • Чернігів +23...+25
  • Суми +23...+25
  • Полтава +24...+26
  • Дніпро +25...+27
  • Запоріжжя +27...+29
  • Донецьк +23...+25
  • Луганськ +23...+25
  • Харків +24...+26


Прогноз погоди на 14 серпня / Укргідрометцентр