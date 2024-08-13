Небо над Україною буде хмарним, проте сонце буде пробиватись крізь хмари. Крім цього, суттєвої зміни температур не прогнозують.

Дивіться також Сильна спека повертається: коли в Україні знову пригріє

Якою буде погода в Україні

Синоптики очікують, що 14 серпня вітер буде переважно північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі опуститься до +9...+14 градусів, а буде вдень +22...+27 градусів. Крім цього, на Закарпатті та у південній частині температура повітря буде вночі +12...+17 градусів (на узбережжі морів до +21 градуса), вдень +26...+31 градус.

Якою буде погода на Київщині

У столиці та області очікується мінлива хмарність, проте без опадів. Вітер буде північно-західний ️, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря на Київщині вночі прогнозується +9...+14 градусів, вдень +22...+27 градусів. Натомість у Києві температура повітря вночі буде +12...+14 градусів, вдень +24...+26 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +24...+26

Ужгород +29...+31

Львів +25...+27

Івано-Франківськ +25...+27

Тернопіль +24...+26

Чернівці +25...+27

Хмельницький +24...+26

Луцьк +24...+26

Рівне +24...+26

Житомир +24...+26

Вінниця +25...+27

Одеса +26...+28

Миколаїв +27...+29

Херсон +27...+29

Сімферополь +28...+30

Кропивницький +25...+27

Черкаси +24...+26

Чернігів +23...+25

Суми +23...+25

Полтава +24...+26

Дніпро +25...+27

Запоріжжя +27...+29

Донецьк +23...+25

Луганськ +23...+25

Харків +24...+26



Прогноз погоди на 14 серпня / Укргідрометцентр