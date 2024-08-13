Небо над Україною буде хмарним, проте сонце буде пробиватись крізь хмари. Крім цього, суттєвої зміни температур не прогнозують.
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Якою буде погода в Україні
Синоптики очікують, що 14 серпня вітер буде переважно північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі опуститься до +9...+14 градусів, а буде вдень +22...+27 градусів. Крім цього, на Закарпатті та у південній частині температура повітря буде вночі +12...+17 градусів (на узбережжі морів до +21 градуса), вдень +26...+31 градус.
Якою буде погода на Київщині
У столиці та області очікується мінлива хмарність, проте без опадів. Вітер буде північно-західний ️, 5 – 10 метрів за секунду.
Температура повітря на Київщині вночі прогнозується +9...+14 градусів, вдень +22...+27 градусів. Натомість у Києві температура повітря вночі буде +12...+14 градусів, вдень +24...+26 градусів.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +24...+26
- Ужгород +29...+31
- Львів +25...+27
- Івано-Франківськ +25...+27
- Тернопіль +24...+26
- Чернівці +25...+27
- Хмельницький +24...+26
- Луцьк +24...+26
- Рівне +24...+26
- Житомир +24...+26
- Вінниця +25...+27
- Одеса +26...+28
- Миколаїв +27...+29
- Херсон +27...+29
- Сімферополь +28...+30
- Кропивницький +25...+27
- Черкаси +24...+26
- Чернігів +23...+25
- Суми +23...+25
- Полтава +24...+26
- Дніпро +25...+27
- Запоріжжя +27...+29
- Донецьк +23...+25
- Луганськ +23...+25
- Харків +24...+26
Прогноз погоди на 14 серпня / Укргідрометцентр