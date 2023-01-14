Так, теплее всего погода будет на Западе Украины, где будет колебаться в пределах +2...+7 градусов днем. Зато холоднее всего будет на Востоке – -2...0 градусов.

Интересно Украину неожиданно зальет дождями: когда и где ждать осадков

Прогноз погоды на 15 января от Укргидрометцентра

В целом 15 января в каждом уголке нашего государства облака в течение дня будут закрывать солнце. Синоптики обещают погоду без существенных осадков почти во всех областях, только в Волынской и Закарпатской областях будет небольшой дождь, а в Харьковской, Луганской и Донецкой областях – небольшой снег.

Также на значительной территории Украины прогнозируется туман, при котором видимость составит 200-500 метров. На этих территориях установили I уровень опасности, желтый. Поэтому за рулем следует быть особенно внимательными.



Метеорологические предупреждения 15 января / Карта Укргидрометцентра

Что касается температуры воздуха, то на Западе она будет колебаться от -3 до +7 ночью, на Севере от -2 до +1, на Востоке от -2 до +1 и на Юге – от -1 до +3.

Температура в крупнейших городах Украины

Киев – -1...+1

Ужгород – +4...+6

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +3...+5

Ровно – +2...+4

Житомир – -1...+1

Винница – -1...+1

Одесса – +1...+3

Николаев – -1...+1

Херсон – -1...+1

Симферополь – 0...+2

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -1...+1

Сумы – -1...+1

Полтава – -2...0

Днепр – -1...+1

Запорожье – -1...+1

Донецк – -2...0

Луганск – -2...0

Харьков – -2...0



Погода в Украине 15 января / Карта Укргидрометцентра