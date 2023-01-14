Так, теплее всего погода будет на Западе Украины, где будет колебаться в пределах +2...+7 градусов днем. Зато холоднее всего будет на Востоке – -2...0 градусов.

Интересно Украину неожиданно зальет дождями: когда и где ждать осадков

Прогноз погоды на 15 января от Укргидрометцентра

В целом 15 января в каждом уголке нашего государства облака в течение дня будут закрывать солнце. Синоптики обещают погоду без существенных осадков почти во всех областях, только в Волынской и Закарпатской областях будет небольшой дождь, а в Харьковской, Луганской и Донецкой областях – небольшой снег.

Также на значительной территории Украины прогнозируется туман, при котором видимость составит 200-500 метров. На этих территориях установили I уровень опасности, желтый. Поэтому за рулем следует быть особенно внимательными.


Метеорологические предупреждения 15 января / Карта Укргидрометцентра

Что касается температуры воздуха, то на Западе она будет колебаться от -3 до +7 ночью, на Севере от -2 до +1, на Востоке от -2 до +1 и на Юге – от -1 до +3.

Температура в крупнейших городах Украины

  • Киев – -1...+1
  • Ужгород – +4...+6
  • Львов – +4...+6
  • Ивано-Франковск – +5...+7
  • Тернополь – +2...+4
  • Черновцы – +2...+4
  • Хмельницкий – +2...+4
  • Луцк – +3...+5
  • Ровно – +2...+4
  • Житомир – -1...+1
  • Винница – -1...+1
  • Одесса – +1...+3
  • Николаев – -1...+1
  • Херсон – -1...+1
  • Симферополь – 0...+2
  • Кропивницкий – -1...+1
  • Черкассы – -1...+1
  • Чернигов – -1...+1
  • Сумы – -1...+1
  • Полтава – -2...0
  • Днепр – -1...+1
  • Запорожье – -1...+1
  • Донецк – -2...0
  • Луганск – -2...0
  • Харьков – -2...0


Погода в Украине 15 января / Карта Укргидрометцентра