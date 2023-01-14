Так, найтеплішою погода буде на Заході України, де коливатиметься в межах +2...+7 градусів удень. Натомість найхолодніше буде на Сході – -2...0 градусів.

Цікаво Україну несподівано заллє дощами: коли і де чекати опадів

Прогноз погоди на 15 січня від Укргідрометцентру

Загалом 15 січня у кожному куточку нашої держави хмари протягом дня закриватимуть сонце. Синоптики обіцяють погоду без істотних опадів ледь не у всіх областях, лише у Волинській та Закарпатській областях буде невеликий дощ, а у Харківській, Луганській та Донецькій областях – невеликий сніг.

Також на значній території України прогнозують туман, при якому видимість становитиме 200–500 метрів. На цих територіях встановили I рівень небезпечності, жовтий. Тому за кермом варто бути особливо уважними.


Метеорологічні попередження 15 січня / Карта Укргідрометцентру

Щодо температури повітря, то на Заході вона коливатиметься від -3 вночі до +7 вдень, на Півночі від -2 до +1, на Сході від -2 до +1 та на Півдні – від -1 до +3.

Температура в найбільших містах України

  • Київ – -1...+1
  • Ужгород – +4...+6
  • Львів – +4...+6
  • Івано-Франківськ – +5...+7
  • Тернопіль – +2...+4
  • Чернівці – +2...+4
  • Хмельницький – +2...+4
  • Луцьк – +3...+5
  • Рівне – +2...+4
  • Житомир – -1...+1
  • Вінниця – -1...+1
  • Одеса – +1...+3
  • Миколаїв – -1...+1
  • Херсон – -1...+1
  • Сімферополь – 0...+2
  • Кропивницький – -1...+1
  • Черкаси – -1...+1
  • Чернігів – -1...+1
  • Суми – -1...+1
  • Полтава – -2...0
  • Дніпро – -1...+1
  • Запоріжжя – -1...+1
  • Донецьк – -2...0
  • Луганськ – -2...0
  • Харків – -2...0


Погода в Україні 15 січня / Карта Укргідрометцентру