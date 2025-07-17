Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Прогноз погоды в Украине на 17 июля
Облачно с прояснениями. Ночью в северных, большинстве центральных областей, днем в Украине умеренные кратковременные дожди, грозы. А на Закарпатье и Прикарпатье пройдут значительные дожди.
Ветер западный, юго-западный, 7 – 12 метров в секунду.
Температура в западных областях ночью +12...+17 градусов, днем +19...+24; в северных областях ночью +15...+20, днем +22...+27; на остальной территории ночью +18...+23, днем +29...+34 градуса.
Какой будет погода в Киеве и Киевской области 17 июля?
Здесь тоже облачно с прояснениями и кратковременные дожди с грозами по области, ночью местами.
Ветер северо-западный, западный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью +15...+20 градусов, днем +22...+27; в Киеве ночью +18...+20, днем +23...+25 градусов.
Поскольку в течение 17 июля будут грозы, то в Киеве объявлен І уровень опасности (желтый).
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине
17 июля утром и днем на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди с грозами. В большинстве северных, центральных областей, южной части и на Харьковщине днем грозы, местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.
Где объявлен желтый уровень опасности в Украине на 17 июля / Укргидрометцентр
Синоптики напомнили, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
Погода в областных центрах
- Киев +24...+26
- Ужгород +22...+24
- Львов +21...+23
- Ивано-Франковск +21...+23
- Тернополь +21...+23
- Черновцы +21...+23
- Хмельницкий +21...+23
- Луцк +21...+23
- Ровно +21...+23
- Житомир +24...+26
- Винница +29...+31
- Одесса +30...+32
- Николаев +30...+32
- Херсон +30...+32
- Симферополь +30...+32
- Кропивницкий +29...+31
- Черкассы +29...+31
- Чернигов +24...+26
- Сумы +24...+26
- Полтава +29...+31
- Днепр +29...+31
- Запорожье +30...+32
- Донецк +31...+33
- Луганск +31...+33
- Харьков +31...+33
Прогноз погоды в Украине на 17 июля / Укргидрометцентр