Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на 17 липня

Хмарно з проясненнями. Вночі у північних, більшості центральних областей, вдень в Україні помірні короткочасні дощі, грози. А на Закарпатті та Прикарпатті пройдуть значні дощі.

Вітер західний, південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура у західних областях вночі +12...+17 градусів, удень +19...+24; у північних областях вночі +15...+20, вдень +22...+27; на решті території вночі +18...+23, вдень +29...+34 градуси.

Якою буде погода в Києві та на Київщині 17 липня?

Тут теж хмарно з проясненнями та короткочасні дощі з грозами по області, вночі місцями.

Вітер північно-західний, західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +15...+20 градусів, удень +22...+27; у Києві вночі +18...+20, вдень +23...+25 градусів.

Оскільки впродовж 17 липня будуть грози, то в Києві оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

17 липня вранці та вдень на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі з грозами. У більшості північних, центральних областей, південній частині та на Харківщині вдень грози, подекуди град та шквали 15 – 20 метрів на секунду.



Де оголошено жовтий рівень небезпеки в Україні на 17 липня / Укргідрометцентр

Синоптики нагадали, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Погода в обласних центрах

Київ +24...+26

Ужгород +22...+24

Львів +21...+23

Івано-Франківськ +21...+23

Тернопіль +21...+23

Чернівці +21...+23

Хмельницький +21...+23

Луцьк +21...+23

Рівне +21...+23

Житомир +24...+26

Вінниця +29...+31

Одеса +30...+32

Миколаїв +30...+32

Херсон +30...+32

Сімферополь +30...+32

Кропивницький +29...+31

Черкаси +29...+31

Чернігів +24...+26

Суми +24...+26

Полтава +29...+31

Дніпро +29...+31

Запоріжжя +30...+32

Донецьк +31...+33

Луганськ +31...+33

Харків +31...+33



Прогноз погоди в Україні на 17 липня / Укргідрометцентр