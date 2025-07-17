Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Прогноз погоди в Україні на 17 липня
Хмарно з проясненнями. Вночі у північних, більшості центральних областей, вдень в Україні помірні короткочасні дощі, грози. А на Закарпатті та Прикарпатті пройдуть значні дощі.
Вітер західний, південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.
Температура у західних областях вночі +12...+17 градусів, удень +19...+24; у північних областях вночі +15...+20, вдень +22...+27; на решті території вночі +18...+23, вдень +29...+34 градуси.
Якою буде погода в Києві та на Київщині 17 липня?
Тут теж хмарно з проясненнями та короткочасні дощі з грозами по області, вночі місцями.
Вітер північно-західний, західний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі +15...+20 градусів, удень +22...+27; у Києві вночі +18...+20, вдень +23...+25 градусів.
Оскільки впродовж 17 липня будуть грози, то в Києві оголошено І рівень небезпечності (жовтий).
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні
17 липня вранці та вдень на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі з грозами. У більшості північних, центральних областей, південній частині та на Харківщині вдень грози, подекуди град та шквали 15 – 20 метрів на секунду.
Де оголошено жовтий рівень небезпеки в Україні на 17 липня / Укргідрометцентр
Синоптики нагадали, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Погода в обласних центрах
- Київ +24...+26
- Ужгород +22...+24
- Львів +21...+23
- Івано-Франківськ +21...+23
- Тернопіль +21...+23
- Чернівці +21...+23
- Хмельницький +21...+23
- Луцьк +21...+23
- Рівне +21...+23
- Житомир +24...+26
- Вінниця +29...+31
- Одеса +30...+32
- Миколаїв +30...+32
- Херсон +30...+32
- Сімферополь +30...+32
- Кропивницький +29...+31
- Черкаси +29...+31
- Чернігів +24...+26
- Суми +24...+26
- Полтава +29...+31
- Дніпро +29...+31
- Запоріжжя +30...+32
- Донецьк +31...+33
- Луганськ +31...+33
- Харків +31...+33
Прогноз погоди в Україні на 17 липня / Укргідрометцентр