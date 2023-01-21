Украинские синоптики предупредили, что ночью и утром западные и южные области окутают туман. На территории Украины будут фиксировать юго-восточный и восточный ветер. Его скорость будет достигать 7 – 12 метров в секунду.
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Существенные температурные изменения в Украине не прогнозируются. Существенных осадков в Украине тоже не будет. Только в Закарпатье и в Карпатах обещают мокрый снег и дождь.
Погода в городах Украины
Киев – +1...+3
Ужгород – +8...+10
Львов – +4...+6
Ивано-Франковск – +4...+6
Тернополь – +4...+6
Черновцы – +4...+6
Хмельницкий – +4...+6
Луцк – +4...+6
Ровно – +4...+6
Житомир – +2...+4
Винница – +2...+4
Одесса – +4...+6
Николаев – +6...+8
Херсон – +7...+9
Симферополь – +9...+11
Кропивницкий – +3...+5
Черкассы – +2...+4
Чернигов – +2...+4
Сумы – +2...+4
Полтава – +2...+4
Днепр – +2...+4
Запорожье – +3...+5
Донецк – +0...+2
Луганск – -1...-+1
Харьков – +2...+4
Прогноз погоды на 22 января / Укргидрометцент