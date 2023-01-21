Украинские синоптики предупредили, что ночью и утром западные и южные области окутают туман. На территории Украины будут фиксировать юго-восточный и восточный ветер. Его скорость будет достигать 7 – 12 метров в секунду.

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Существенные температурные изменения в Украине не прогнозируются. Существенных осадков в Украине тоже не будет. Только в Закарпатье и в Карпатах обещают мокрый снег и дождь.

Заметьте! Украинцев предупредили об угрозе схождения лавин. На высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской области объявили 3 уровень снеголавинной опасности. Людям рекомендуют воздержаться от походов на высокогорье.

Погода в городах Украины

Киев – +1...+3

Ужгород – +8...+10

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +4...+6

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +4...+6

Ровно – +4...+6

Житомир – +2...+4

Винница – +2...+4

Одесса – +4...+6

Николаев – +6...+8

Херсон – +7...+9

Симферополь – +9...+11

Кропивницкий – +3...+5

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +2...+4

Сумы – +2...+4

Полтава – +2...+4

Днепр – +2...+4

Запорожье – +3...+5

Донецк – +0...+2

Луганск – -1...-+1

Харьков – +2...+4



Прогноз погоды на 22 января / Укргидрометцент