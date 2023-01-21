Українські синоптики попередили, що вночі та вранці західні та південні області огорне туман. На території України фіксуватимуть південно-східний та східний вітер. Його швидкість сягатиме 7 – 12 метрів за секунду.

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Суттєвих температурних змін в Україні не прогнозують. Істотних опадів в Україні також не буде. Лише на Закарпатті та у Карпатах обіцяють мокрий сніг та дощ.

Зауважте! Українців попередили про загрозу сходження лавин. На високогiр'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей оголосили 3 рівень сніголавинної небезпеки. Людям рекомендують утриматися від походів на високогір'я.

Погода у містах України

Київ – +1...+3

Ужгород – +8...+10

Львів – +4...+6

Івано-Франківськ – +4...+6

Тернопіль – +4...+6

Чернівці – +4...+6

Хмельницький – +4...+6

Луцьк – +4...+6

Рівне – +4...+6

Житомир – +2...+4

Вінниця – +2...+4

Одеса – +4...+6

Миколаїв – +6...+8

Херсон – +7...+9

Сімферополь – +9...+11

Кропивницький – +3...+5

Черкаси – +2...+4

Чернігів – +2...+4

Суми – +2...+4

Полтава – +2...+4

Дніпро – +2...+4

Запоріжжя – +3...+5

Донецьк – +0...+2

Луганськ – -1...-+1

Харків – +2...+4



Прогноз погоди на 22 січня / Укргідрометцент