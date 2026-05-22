Грозы и град, но местами до +30: какой будет погода в Украине 23 мая

В субботу, 23 мая, в нескольких областях Украины прогнозируют грозы, сильный ветер и местами град. Однако, температура будет достигать до +30 градусов.

В большинстве регионов существенных осадков не прогнозируют. Об этом сообщили синоптики Укригдрометцентра.

Какой будет погода в ближайшее время?

В пятницу, 23 мая, в Украине ожидается переменная облачность. В восточных, южных, а также в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Сумской областях днем возможны кратковременные дожди и грозы, а на остальной территории Украины день пройдет без существенных осадков.

Синоптики предупреждают, что в регионах гроза будет сопровождаться градом и шквалами ветра скоростью 15 – 20 метров в секунду. Из-за этого в указанных регионах объявили I уровень опасности – желтый.



Где объявлено предупреждение из-за непогоды / карта Укргидрометцентра

Ветер по стране будет преимущественно северный, 5 – 10 метров в секунду, а в восточных областях – юго-восточный. Температура воздуха ночью составит 12 – 17 градусов тепла, в западных областях будет прохладнее – 8 – 13 градусов. Днем воздух прогреется до 21 – 26 градусов, а в юго-восточной части страны температура местами будет достигать 30 градусов тепла.

В Киеве и области 23 мая осадков не прогнозируют. В столице ночью ожидается 15 – 17 градусов тепла, днем – 22 – 24 градусов. По области температура будет колебаться от 12 – 17 градусов ночью до 21 – 26 градусов тепла днем.

Какой будет погода в крупных городах?

Киев +22...+24;

Ужгород +23...+25;

Львов +20...+22;

Ивано-Франковск +22...+24;

Тернополь +22...+24;

Черновцы +22...+24;

Хмельницкий +22...+24;

Луцк +21...+23;

Ровно +21...+23;

Житомир +22...+24;

Винница +24...+26;

Одесса +25...+27;

Николаев +25...+27;

Херсон +27...+29;

Симферополь +23...+25;

Кропивницкий +25...+27;

Черкассы +23...+25;

Чернигов +23...+25;

Сумы +23...+25;

Полтава +23...+25;

Днепр +26...+28;

Запорожье +27...+29;

Донецк +26...+28;

Луганск +25...+27;

Харьков +27...+29.



Погода в Украине на 23 мая / Карта Укргидрометцентра

Напомним, что в ближайшие дни Украину будет ожидать нестабильная погода с грозами и порывами ветра. Это произойдет потому, что в Украину поступит прохладный воздух с Балтики. Кроме того, будут незначительные температурные колебания.