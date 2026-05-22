Грозы и град, но местами до +30: какой будет погода в Украине 23 мая
В субботу, 23 мая, в нескольких областях Украины прогнозируют грозы, сильный ветер и местами град. Однако, температура будет достигать до +30 градусов.
В большинстве регионов существенных осадков не прогнозируют. Об этом сообщили синоптики Укригдрометцентра.
Какой будет погода в ближайшее время?
В пятницу, 23 мая, в Украине ожидается переменная облачность. В восточных, южных, а также в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Сумской областях днем возможны кратковременные дожди и грозы, а на остальной территории Украины день пройдет без существенных осадков.
Синоптики предупреждают, что в регионах гроза будет сопровождаться градом и шквалами ветра скоростью 15 – 20 метров в секунду. Из-за этого в указанных регионах объявили I уровень опасности – желтый.
Где объявлено предупреждение из-за непогоды / карта Укргидрометцентра
Ветер по стране будет преимущественно северный, 5 – 10 метров в секунду, а в восточных областях – юго-восточный. Температура воздуха ночью составит 12 – 17 градусов тепла, в западных областях будет прохладнее – 8 – 13 градусов. Днем воздух прогреется до 21 – 26 градусов, а в юго-восточной части страны температура местами будет достигать 30 градусов тепла.
В Киеве и области 23 мая осадков не прогнозируют. В столице ночью ожидается 15 – 17 градусов тепла, днем – 22 – 24 градусов. По области температура будет колебаться от 12 – 17 градусов ночью до 21 – 26 градусов тепла днем.
Какой будет погода в крупных городах?
- Киев +22...+24;
- Ужгород +23...+25;
- Львов +20...+22;
- Ивано-Франковск +22...+24;
- Тернополь +22...+24;
- Черновцы +22...+24;
- Хмельницкий +22...+24;
- Луцк +21...+23;
- Ровно +21...+23;
- Житомир +22...+24;
- Винница +24...+26;
- Одесса +25...+27;
- Николаев +25...+27;
- Херсон +27...+29;
- Симферополь +23...+25;
- Кропивницкий +25...+27;
- Черкассы +23...+25;
- Чернигов +23...+25;
- Сумы +23...+25;
- Полтава +23...+25;
- Днепр +26...+28;
- Запорожье +27...+29;
- Донецк +26...+28;
- Луганск +25...+27;
- Харьков +27...+29.
Погода в Украине на 23 мая / Карта Укргидрометцентра
Напомним, что в ближайшие дни Украину будет ожидать нестабильная погода с грозами и порывами ветра. Это произойдет потому, что в Украину поступит прохладный воздух с Балтики. Кроме того, будут незначительные температурные колебания.