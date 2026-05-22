Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Грозы и град, но местами до +30: какой будет погода в Украине 23 мая
22 мая, 15:33
2

Грозы и град, но местами до +30: какой будет погода в Украине 23 мая

Юлия Харченко

В субботу, 23 мая, в нескольких областях Украины прогнозируют грозы, сильный ветер и местами град. Однако, температура будет достигать до +30 градусов.

В большинстве регионов существенных осадков не прогнозируют. Об этом сообщили синоптики Укригдрометцентра.

Смотрите также Жара до +30 с опасными шквалами и грозами одновременно: Украину накроет неустойчивая погода

Какой будет погода в ближайшее время?

В пятницу, 23 мая, в Украине ожидается переменная облачность. В восточных, южных, а также в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Сумской областях днем возможны кратковременные дожди и грозы, а на остальной территории Украины день пройдет без существенных осадков.

Синоптики предупреждают, что в регионах гроза будет сопровождаться градом и шквалами ветра скоростью 15 – 20 метров в секунду. Из-за этого в указанных регионах объявили I уровень опасности – желтый.


Где объявлено предупреждение из-за непогоды / карта Укргидрометцентра

Ветер по стране будет преимущественно северный, 5 – 10 метров в секунду, а в восточных областях – юго-восточный. Температура воздуха ночью составит 12 – 17 градусов тепла, в западных областях будет прохладнее – 8 – 13 градусов. Днем воздух прогреется до 21 – 26 градусов, а в юго-восточной части страны температура местами будет достигать 30 градусов тепла.

В Киеве и области 23 мая осадков не прогнозируют. В столице ночью ожидается 15 – 17 градусов тепла, днем – 22 – 24 градусов. По области температура будет колебаться от 12 – 17 градусов ночью до 21 – 26 градусов тепла днем.

Какой будет погода в крупных городах?

  • Киев +22...+24;
  • Ужгород +23...+25;
  • Львов +20...+22;
  • Ивано-Франковск +22...+24;
  • Тернополь +22...+24;
  • Черновцы +22...+24;
  • Хмельницкий +22...+24;
  • Луцк +21...+23;
  • Ровно +21...+23;
  • Житомир +22...+24;
  • Винница +24...+26;
  • Одесса +25...+27;
  • Николаев +25...+27;
  • Херсон +27...+29;
  • Симферополь +23...+25;
  • Кропивницкий +25...+27;
  • Черкассы +23...+25;
  • Чернигов +23...+25;
  • Сумы +23...+25;
  • Полтава +23...+25;
  • Днепр +26...+28;
  • Запорожье +27...+29;
  • Донецк +26...+28;
  • Луганск +25...+27;
  • Харьков +27...+29.


Погода в Украине на 23 мая / Карта Укргидрометцентра

Напомним, что в ближайшие дни Украину будет ожидать нестабильная погода с грозами и порывами ветра. Это произойдет потому, что в Украину поступит прохладный воздух с Балтики. Кроме того, будут незначительные температурные колебания.

Связанные темы:

Дождь
Погода Непогода в Украине