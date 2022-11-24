Сухая погода в четверг будет только в восточных и юго-восточных областях Украины. Там синоптики обещают теплый весенний воздух.
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Какая погода будет в Украине
В Крыму воздух прогреется до +17 градусов. В целом, температура воздуха на Юге Украины будет колебаться в пределах +8...+13 градусов.
В западных и северных областях будет падать мокрый снег и дождь. На дорогах образуется гололедица, а также налипание мокрого снега. Ветер будет двигаться со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Столбики термометров покажут 0…+5 градусов.
Заметим, что по данным синоптика Наталки Диденко, мокрый снег накроет и Одесскую область.
На дорогах, так подозреваю, что уже к марту – разнокалиберные каши из гололедицы, луж, комков льда, снега и местами чистого асфальта. Осторожно ходите, медленнее, с фонариком или включенным телефоном в темноте,
– отметила синоптик.
Погода в городах Украины 24 ноября
Ужгород – +3...+5
Львов – +1...+3
Ивано-Франковск – +1...+3
Тернополь – +1...+3
Черновцы – +2...+4
Хмельницкий – -4...+1
Луцк – 0...+2
Ровно – 0...+2
Житомир – 0...+2
Винница – +4...+6
Одесса – +9...+11
Николаев – +9...+11
Херсон – +11...+13
Симферополь – +14…+16
Кропивницкий – +4…+6
Черкассы – +4…+6
Чернигов – +1…+3
Сумы – 0...+1
Полтава – +3...+5
Днепр – +4...+6
Запорожье – +9…+11
Донецк – +6…+8
Луганск – +2...+4
Харьков – +2...+4
Киев – +2…+4
Прогноз погоды в Украине на 24 ноября / Карта Укргидрометцентра