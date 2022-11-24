Сухая погода в четверг будет только в восточных и юго-восточных областях Украины. Там синоптики обещают теплый весенний воздух.

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Какая погода будет в Украине

В Крыму воздух прогреется до +17 градусов. В целом, температура воздуха на Юге Украины будет колебаться в пределах +8...+13 градусов.

В западных и северных областях будет падать мокрый снег и дождь. На дорогах образуется гололедица, а также налипание мокрого снега. Ветер будет двигаться со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Столбики термометров покажут 0…+5 градусов.

Заметим, что по данным синоптика Наталки Диденко, мокрый снег накроет и Одесскую область.

На дорогах, так подозреваю, что уже к марту – разнокалиберные каши из гололедицы, луж, комков льда, снега и местами чистого асфальта. Осторожно ходите, медленнее, с фонариком или включенным телефоном в темноте,

– отметила синоптик.

Погода в городах Украины 24 ноября

Ужгород – +3...+5

Львов – +1...+3

Ивано-Франковск – +1...+3

Тернополь – +1...+3

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – -4...+1

Луцк – 0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – 0...+2

Винница – +4...+6

Одесса – +9...+11

Николаев – +9...+11

Херсон – +11...+13

Симферополь – +14…+16

Кропивницкий – +4…+6

Черкассы – +4…+6

Чернигов – +1…+3

Сумы – 0...+1

Полтава – +3...+5

Днепр – +4...+6

Запорожье – +9…+11

Донецк – +6…+8

Луганск – +2...+4

Харьков – +2...+4

Киев – +2…+4



Прогноз погоды в Украине на 24 ноября / Карта Укргидрометцентра