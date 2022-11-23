Суха погода у четвер буде лише у східних та південно-східних областях України. Там синоптики обіцяють тепле весняне повітря.
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Яка погода буде в Україні
У Криму повітря прогріється до +17 градусів. Загалом температура повітря на Півдні України коливатиметься у межах +8...+13 градусів.
У західних та північних областях падатиме мокрий сніг і дощ. На дорогах утвориться ожеледиця, а також налипання мокрого снігу. Вітер рухатиметься зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду. Стовпчики термометрів покажуть 0…+5 градусів.
Зауважимо, що за даними синоптикині Наталки Діденко, мокрий сніг завітає і в Одеську область.
На дорогах, так підозрюю, що вже до березня – різнокаліберні каші з ожеледиці, калюж, грудок льоду. снігу та подекуди чистого асфальту. Дуже обережно ходіть, повільніше, із ліхтариком чи ввімкненим телефоном у темряві,
– зазначила синоптикиня.
Погода у містах України 24 листопада
Ужгород – +3...+5
Львів – +1...+3
Івано-Франківськ – +1...+3
Тернопіль – +1...+3
Чернівці – +2...+4
Хмельницький – -4...+1
Луцьк – 0...+2
Рівне – 0...+2
Житомир – 0...+2
Вінниця – +4...+6
Одеса – +9...+11
Миколаїв – +9...+11
Херсон – +11...+13
Сімферополь – +14…+16
Кропивницький – +4…+6
Черкаси – +4…+6
Чернігів – +1…+3
Суми – 0...+1
Полтава – +3...+5
Дніпро – +4...+6
Запоріжжя – +9…+11
Донецьк – +6…+8
Луганськ – +2...+4
Харків – +2...+4
Київ – +2…+4
Прогноз погоди в Україні на 24 листопада / Карта Укргідрометцентру