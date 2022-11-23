Суха погода у четвер буде лише у східних та південно-східних областях України. Там синоптики обіцяють тепле весняне повітря.

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Яка погода буде в Україні

У Криму повітря прогріється до +17 градусів. Загалом температура повітря на Півдні України коливатиметься у межах +8...+13 градусів.

У західних та північних областях падатиме мокрий сніг і дощ. На дорогах утвориться ожеледиця, а також налипання мокрого снігу. Вітер рухатиметься зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду. Стовпчики термометрів покажуть 0…+5 градусів.

Зауважимо, що за даними синоптикині Наталки Діденко, мокрий сніг завітає і в Одеську область.

На дорогах, так підозрюю, що вже до березня – різнокаліберні каші з ожеледиці, калюж, грудок льоду. снігу та подекуди чистого асфальту. Дуже обережно ходіть, повільніше, із ліхтариком чи ввімкненим телефоном у темряві,

– зазначила синоптикиня.

Погода у містах України 24 листопада

Ужгород – +3...+5

Львів – +1...+3

Івано-Франківськ – +1...+3

Тернопіль – +1...+3

Чернівці – +2...+4

Хмельницький – -4...+1

Луцьк – 0...+2

Рівне – 0...+2

Житомир – 0...+2

Вінниця – +4...+6

Одеса – +9...+11

Миколаїв – +9...+11

Херсон – +11...+13

Сімферополь – +14…+16

Кропивницький – +4…+6

Черкаси – +4…+6

Чернігів – +1…+3

Суми – 0...+1

Полтава – +3...+5

Дніпро – +4...+6

Запоріжжя – +9…+11

Донецьк – +6…+8

Луганськ – +2...+4

Харків – +2...+4

Київ – +2…+4



Прогноз погоди в Україні на 24 листопада / Карта Укргідрометцентру