В Укргидрометцентре отмечают, что суббота пройдет без осадков. Поэтому можно быть спокойным и оставлять зонтик или дождевик дома.
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Какой будет погода по Украине
Так, синоптики 26 октября не ожидают осадков по Украине, однако ночью и утром в большинстве районов Правобережья и местами на северо-востоке страны туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.
Температура ночью не будет превышать +3...+8, в западных, Житомирской, Винницкой и восточных областях немного прохладнее – от +3 до -2. Днем температура будет достигать +9...+14, а на Прикарпатье и Закарпатье будет подниматься до +18.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев – +11...+13
- Ужгород – +16...+18
- Львов – +15...+17
- Ивано-Франковск – +14...+16
- Тернополь – +13...+15
- Черновцы – +15...+17
- Хмельницкий – +12...+14
- Луцк – +13...+15
- Ровно – +12...+14
- Житомир – +11...+13
- Винница – +12...+14
- Одесса – +12...+14
- Николаев – +12...+14
- Херсон – +12...+14
- Симферополь – +13...+15
- Кропивницкий – +12...+14
- Черкассы – +11...+13
- Чернигов – +10...+12
- Сумы – +9...+11
- Полтава – +11...+13
- Днепр – +11...+13
- Запорожье – +11...+13
- Донецк – +9...+11
- Луганск – +8...+10
- Харьков – +9...+11
Прогноз погоды в Украине на 23 октября / Укргидрометцентр