В Укргидрометцентре отмечают, что суббота пройдет без осадков. Поэтому можно быть спокойным и оставлять зонтик или дождевик дома.

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Какой будет погода по Украине

Так, синоптики 26 октября не ожидают осадков по Украине, однако ночью и утром в большинстве районов Правобережья и местами на северо-востоке страны туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью не будет превышать +3...+8, в западных, Житомирской, Винницкой и восточных областях немного прохладнее – от +3 до -2. Днем температура будет достигать +9...+14, а на Прикарпатье и Закарпатье будет подниматься до +18.

Какой будет погода в областных центрах

Киев – +11...+13

Ужгород – +16...+18

Львов – +15...+17

Ивано-Франковск – +14...+16

Тернополь – +13...+15

Черновцы – +15...+17

Хмельницкий – +12...+14

Луцк – +13...+15

Ровно – +12...+14

Житомир – +11...+13

Винница – +12...+14

Одесса – +12...+14

Николаев – +12...+14

Херсон – +12...+14

Симферополь – +13...+15

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – +11...+13

Чернигов – +10...+12

Сумы – +9...+11

Полтава – +11...+13

Днепр – +11...+13

Запорожье – +11...+13

Донецк – +9...+11

Луганск – +8...+10

Харьков – +9...+11

Прогноз погоды в Украине на 23 октября / Укргидрометцентр