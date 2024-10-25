В Укргідрометцентрі зазначають, що субота пройде без опадів. Тому можна бути спокійним та лишати парасольку чи дощовик вдома.

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Якою буде погода по Україні

Так, синоптики 26 жовтня не очікують опадів по Україні, проте вночі та вранці у більшості районів Правобережжя та місцями на північному сході країни туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.

Температура вночі не перевищуватиме +3...+8, у західних, Житомирській, Вінницькій та східних областях трохи прохолодніше – від +3 до -2. Вдень температура сягатиме +9...+14, а на Прикарпатті та Закарпатті підійматиметься до +18.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ – +11...+13

Ужгород – +16...+18

Львів – +15...+17

Івано-Франківськ – +14...+16

Тернопіль – +13...+15

Чернівці – +15...+17

Хмельницький – +12...+14

Луцьк – +13...+15

Рівне – +12...+14

Житомир – +11...+13

Вінниця – +12...+14

Одеса – +12...+14

Миколаїв – +12...+14

Херсон – +12...+14

Сімферополь – +13...+15

Кропивницький – +12...+14

Черкаси – +11...+13

Чернігів – +10...+12

Суми – +9...+11

Полтава – +11...+13

Дніпро – +11...+13

Запоріжжя – +11...+13

Донецьк – +9...+11

Луганськ – +8...+10

Харків – +9...+11

Прогноз погоди в Україні на 23 жовтня / Укргідрометцентр