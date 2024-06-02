Небо над Украиной будет покрыто облаками, однако время от времени солнце будет пробиваться сквозь них. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди.
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Какой будет погода в Украине
Ночью в большинстве северных, центральных, Харьковской областях, днем в Карпатском регионе местами возможны кратковременные дожди и грозы. В то же время на остальной территории без осадков.
Ветер ожидается юго-западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью будет +13...+18 градусов, на западе страны +10...+15 градусов, а днем +27...+32 градусов, в западных, северных, Винницкой областях и на побережье морей +23...+28 градусов.
Какой будет погода на Киевщине
В Киевской области ожидается облачность с прояснениями️. Ночью местами, кратковременный дождь, гроза ️, днем без осадков.
Ветер ожидается юго-западный️, 5 – 10 метров за секунду. Температура ночью будет +13...+18 градусов, днем +23...28 градусов. В Киеве ночью столбики термометров покажут +16...+18 градусов, а днем +25...+27 градусов.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев – +25...+27,
- Ужгород – +24...+26,
- Львов – +24...+26,
- Ивано-Франковск – +24...+26,
- Тернополь – +24...+26,
- Черновцы – +24...+26,
- Хмельницкий – +24...+26,
- Луцк – +24...+26,
- Ровно – +24...+26,
- Житомир – +25...+27,
- Винница – +27...+29,
- Одесса – +29...+31,
- Николаев – +29...+31,
- Херсон – +29...+31,
- Симферополь – +29...+31,
- Кропивницкий – +27...+39,
- Черкассы – +29...+31,
- Чернигов – +25...+27,
- Сумы – +25...+27,
- Полтава – +27...+29,
- Днепр – +29...+31,
- Запорожье – +29...+31,
- Донецк – +30...+32,
- Луганск – +29...+31,
- Харьков – +28...+30.
Прогноз погоды на 3 июня / Фото Укргидрометцентр