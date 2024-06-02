Небо над Украиной будет покрыто облаками, однако время от времени солнце будет пробиваться сквозь них. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди.

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Какой будет погода в Украине

Ночью в большинстве северных, центральных, Харьковской областях, днем в Карпатском регионе местами возможны кратковременные дожди и грозы. В то же время на остальной территории без осадков.

Ветер ожидается юго-западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью будет +13...+18 градусов, на западе страны +10...+15 градусов, а днем +27...+32 градусов, в западных, северных, Винницкой областях и на побережье морей +23...+28 градусов.

Какой будет погода на Киевщине

В Киевской области ожидается облачность с прояснениями️. Ночью местами, кратковременный дождь, гроза ️, днем без осадков.

Ветер ожидается юго-западный️, 5 – 10 метров за секунду. Температура ночью будет +13...+18 градусов, днем +23...28 градусов. В Киеве ночью столбики термометров покажут +16...+18 градусов, а днем +25...+27 градусов.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев – +25...+27,
  • Ужгород – +24...+26,
  • Львов – +24...+26,
  • Ивано-Франковск – +24...+26,
  • Тернополь – +24...+26,
  • Черновцы – +24...+26,
  • Хмельницкий – +24...+26,
  • Луцк – +24...+26,
  • Ровно – +24...+26,
  • Житомир – +25...+27,
  • Винница – +27...+29,
  • Одесса – +29...+31,
  • Николаев – +29...+31,
  • Херсон – +29...+31,
  • Симферополь – +29...+31,
  • Кропивницкий – +27...+39,
  • Черкассы – +29...+31,
  • Чернигов – +25...+27,
  • Сумы – +25...+27,
  • Полтава – +27...+29,
  • Днепр – +29...+31,
  • Запорожье – +29...+31,
  • Донецк – +30...+32,
  • Луганск – +29...+31,
  • Харьков – +28...+30.

Прогноз погоды на 3 июня
Прогноз погоды на 3 июня / Фото Укргидрометцентр