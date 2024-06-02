Небо над Україною буде вкрито хмарами, однак час від часу сонце буде пробиватись крізь них. Синоптики прогнозують короткочасні дощі.

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Якою буде погода в Україні

Вночі у більшості північних, центральних, Харківській областях, вдень в Карпатському регіоні місцями можливі короткочасні дощі та грози. Водночас на решті територій без опадів.

Вітер очікується південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі буде +13...+18 градусів, на заході країни +10...+15 градусів, а вдень +27...+32 градусів, у західних, північних, Вінницькій областях та на узбережжі морів +23...+28 градусів.

Якою буде погода на Київщині

У Київській області очікується хмарність з проясненнями️. Вночі місцями, короткочасний дощ, гроза ️, вдень без опадів.

Вітер очікується південно-західний️, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі буде +13...+18 градусів, вдень +23...28 градусів. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть +16...+18 градусів, а вдень +25...+27 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ – +25...+27,

Ужгород – +24...+26,

Львів – +24...+26,

Івано-Франківськ – +24...+26,

Тернопіль – +24...+26,

Чернівці – +24...+26,

Хмельницький – +24...+26,

Луцьк – +24...+26,

Рівне – +24...+26,

Житомир – +25...+27,

Вінниця – +27...+29,

Одеса – +29...+31,

Миколаїв – +29...+31,

Херсон – +29..+31,

Сімферополь – +29...+31,

Кропивницький – +27...+39,

Черкаси – +29...+31,

Чернігів – +25...+27,

Суми – +25...+27,

Полтава – +27...+29,

Дніпро – +29...+31,

Запоріжжя – +29...+31,

Донецьк – +30...+32,

Луганськ – +29...+31,

Харків – +28...+30.



Прогноз погоди на 3 червня / Фото Укргідрометцентр