Небо над Україною буде вкрито хмарами, однак час від часу сонце буде пробиватись крізь них. Синоптики прогнозують короткочасні дощі.

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Якою буде погода в Україні

Вночі у більшості північних, центральних, Харківській областях, вдень в Карпатському регіоні місцями можливі короткочасні дощі та грози. Водночас на решті територій без опадів.

Вітер очікується південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі буде +13...+18 градусів, на заході країни +10...+15 градусів, а вдень +27...+32 градусів, у західних, північних, Вінницькій областях та на узбережжі морів +23...+28 градусів.

Якою буде погода на Київщині

У Київській області очікується хмарність з проясненнями️. Вночі місцями, короткочасний дощ, гроза ️, вдень без опадів.

Вітер очікується південно-західний️, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі буде +13...+18 градусів, вдень +23...28 градусів. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть +16...+18 градусів, а вдень +25...+27 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ – +25...+27,
  • Ужгород – +24...+26,
  • Львів – +24...+26,
  • Івано-Франківськ – +24...+26,
  • Тернопіль – +24...+26,
  • Чернівці – +24...+26,
  • Хмельницький – +24...+26,
  • Луцьк – +24...+26,
  • Рівне – +24...+26,
  • Житомир – +25...+27,
  • Вінниця – +27...+29,
  • Одеса – +29...+31,
  • Миколаїв – +29...+31,
  • Херсон – +29..+31,
  • Сімферополь – +29...+31,
  • Кропивницький – +27...+39,
  • Черкаси – +29...+31,
  • Чернігів – +25...+27,
  • Суми – +25...+27,
  • Полтава – +27...+29,
  • Дніпро – +29...+31,
  • Запоріжжя – +29...+31,
  • Донецьк – +30...+32,
  • Луганськ – +29...+31,
  • Харків – +28...+30.

Прогноз погоди на 3 червня
Прогноз погоди на 3 червня / Фото Укргідрометцентр