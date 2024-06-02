Небо над Україною буде вкрито хмарами, однак час від часу сонце буде пробиватись крізь них. Синоптики прогнозують короткочасні дощі.
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Якою буде погода в Україні
Вночі у більшості північних, центральних, Харківській областях, вдень в Карпатському регіоні місцями можливі короткочасні дощі та грози. Водночас на решті територій без опадів.
Вітер очікується південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі буде +13...+18 градусів, на заході країни +10...+15 градусів, а вдень +27...+32 градусів, у західних, північних, Вінницькій областях та на узбережжі морів +23...+28 градусів.
Якою буде погода на Київщині
У Київській області очікується хмарність з проясненнями️. Вночі місцями, короткочасний дощ, гроза ️, вдень без опадів.
Вітер очікується південно-західний️, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі буде +13...+18 градусів, вдень +23...28 градусів. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть +16...+18 градусів, а вдень +25...+27 градусів.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ – +25...+27,
- Ужгород – +24...+26,
- Львів – +24...+26,
- Івано-Франківськ – +24...+26,
- Тернопіль – +24...+26,
- Чернівці – +24...+26,
- Хмельницький – +24...+26,
- Луцьк – +24...+26,
- Рівне – +24...+26,
- Житомир – +25...+27,
- Вінниця – +27...+29,
- Одеса – +29...+31,
- Миколаїв – +29...+31,
- Херсон – +29..+31,
- Сімферополь – +29...+31,
- Кропивницький – +27...+39,
- Черкаси – +29...+31,
- Чернігів – +25...+27,
- Суми – +25...+27,
- Полтава – +27...+29,
- Дніпро – +29...+31,
- Запоріжжя – +29...+31,
- Донецьк – +30...+32,
- Луганськ – +29...+31,
- Харків – +28...+30.
Прогноз погоди на 3 червня / Фото Укргідрометцентр