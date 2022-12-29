Также почти на всей территории Украины будет одинаковая плюсовая температура воздуха, однако ночью возможны и "минусы". Ночью она будет колебаться от -1 до +3, а днем от +2 до +10.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Традиционно теплее всего будет на Юге нашего государства. Там прогнозируют колебания температуры +7…+10 градусов тепла. На Западе же будет +6…+8, на Севере – +2…+7, а на Востоке – +4…+8. Холоднее всего в день местами будет в Черниговской, Николаевской, Сумской и Черкасской областях.
В целом же по всей территории Украины переменная облачность и почти везде – без осадков. Только в Волынской, Ровненской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой и Закарпатской областях местами прогнозируют небольшие дожди.
Погода в городах Украины на 30 декабря.
Ужгород – +6...+8
Львов – +6...+8
Ивано-Франковск – +6...+8
Тернополь – +6...+8
Черновцы – +6...+8
Хмельницкий – +6...+8
Луцк – +6...+8
Ровно – +6...+8
Житомир – +6...+8
Винница – +6...+8
Одесса – +6...+8
Николаев – +7...+9
Херсон – +7...+9
Симферополь – +8...+10
Кропивницкий – +6...+8
Черкассы – +5...+7
Чернигов – +2...+4
Сумы – +2...+4
Полтава – +4...+6
Днепр – +6...+8
Запорожье – +6...+8
Донецк – +5...+7
Луганск – +5...+7
Харьков – +5...+7
Киев – 5...+7
Прогноз погоды на 30 декабря / Фото Укргидрометцентра.