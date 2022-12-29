Также почти на всей территории Украины будет одинаковая плюсовая температура воздуха, однако ночью возможны и "минусы". Ночью она будет колебаться от -1 до +3, а днем от +2 до +10.

Интересно Аномальное тепло и весна на Новый год: синоптики обнадежили украинцев прогнозом погоды

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Традиционно теплее всего будет на Юге нашего государства. Там прогнозируют колебания температуры +7…+10 градусов тепла. На Западе же будет +6…+8, на Севере – +2…+7, а на Востоке – +4…+8. Холоднее всего в день местами будет в Черниговской, Николаевской, Сумской и Черкасской областях.

В целом же по всей территории Украины переменная облачность и почти везде – без осадков. Только в Волынской, Ровненской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой и Закарпатской областях местами прогнозируют небольшие дожди.

Погода в городах Украины на 30 декабря.

Ужгород – +6...+8

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +6...+8

Тернополь – +6...+8

Черновцы – +6...+8

Хмельницкий – +6...+8

Луцк – +6...+8

Ровно – +6...+8

Житомир – +6...+8

Винница – +6...+8

Одесса – +6...+8

Николаев – +7...+9

Херсон – +7...+9

Симферополь – +8...+10

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – +5...+7

Чернигов – +2...+4

Сумы – +2...+4

Полтава – +4...+6

Днепр – +6...+8

Запорожье – +6...+8

Донецк – +5...+7

Луганск – +5...+7

Харьков – +5...+7

Киев – 5...+7



Прогноз погоды на 30 декабря / Фото Укргидрометцентра.