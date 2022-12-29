Також майже по всій території України буде одинакова плюсова температура повітря, однак вночі можливі й "мінуси". Вночі вона коливатиметься від -1 до +3, а вдень – від +2 до +10.
Цікаво Аномальне тепло і весна на Новий рік: синоптики обнадіяли українців прогнозом погоди
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Традиційно найтепліше буде на Півдні нашої держави. Там прогнозують коливання температури +7...+10 градусів тепла. На Заході ж буде +6...+8, на Півночі – +2...+7, а на Сході – +4…+8. Найхолодніше ж у день місцями буде у Чернігівській, Миколаївській, Сумській та Черкаській областях.
Загалом же по всій території України буде мінлива хмарність та майже усюди – без опадів. Лише у Волинській, Рівненській, Житомирській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Закарпатській областях місцями прогнозують невеликі дощі.
Погода в містах України на 30 грудня
Ужгород – +6...+8
Львів – +6...+8
Івано-Франківськ – +6...+8
Тернопіль – +6...+8
Чернівці – +6...+8
Хмельницький – +6...+8
Луцьк – +6...+8
Рівне – +6...+8
Житомир – +6...+8
Вінниця – +6...+8
Одеса – +6...+8
Миколаїв – +7...+9
Херсон – +7...+9
Сімферополь – +8...+10
Кропивницький – +6...+8
Черкаси – +5...+7
Чернігів – +2...+4
Суми – +2...+4
Полтава – +4...+6
Дніпро – +6...+8
Запоріжжя – +6...+8
Донецьк – +5...+7
Луганськ – +5...+7
Харків – +5...+7
Київ – 5...+7
Прогноз погоди на 30 грудня / Фото Укргідрометцентру