Також майже по всій території України буде одинакова плюсова температура повітря, однак вночі можливі й "мінуси". Вночі вона коливатиметься від -1 до +3, а вдень – від +2 до +10.

Цікаво Аномальне тепло і весна на Новий рік: синоптики обнадіяли українців прогнозом погоди

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Традиційно найтепліше буде на Півдні нашої держави. Там прогнозують коливання температури +7...+10 градусів тепла. На Заході ж буде +6...+8, на Півночі – +2...+7, а на Сході – +4…+8. Найхолодніше ж у день місцями буде у Чернігівській, Миколаївській, Сумській та Черкаській областях.

Загалом же по всій території України буде мінлива хмарність та майже усюди – без опадів. Лише у Волинській, Рівненській, Житомирській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Закарпатській областях місцями прогнозують невеликі дощі.

Погода в містах України на 30 грудня

Ужгород – +6...+8

Львів – +6...+8

Івано-Франківськ – +6...+8

Тернопіль – +6...+8

Чернівці – +6...+8

Хмельницький – +6...+8

Луцьк – +6...+8

Рівне – +6...+8

Житомир – +6...+8

Вінниця – +6...+8

Одеса – +6...+8

Миколаїв – +7...+9

Херсон – +7...+9

Сімферополь – +8...+10

Кропивницький – +6...+8

Черкаси – +5...+7

Чернігів – +2...+4

Суми – +2...+4

Полтава – +4...+6

Дніпро – +6...+8

Запоріжжя – +6...+8

Донецьк – +5...+7

Луганськ – +5...+7

Харків – +5...+7

Київ – 5...+7



Прогноз погоди на 30 грудня / Фото Укргідрометцентру