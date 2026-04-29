Заморозки и дожди: прогноз погоды на 30 апреля

В последний день апреля, в четверг, в Украине будет холодно, местами дождливо. Ночью обещают заморозки.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Теплее всего будет на юге и Закарпатье.

Какой прогноз погоды в Украине на 30 апреля?

Синоптики рассказали, что на более теплую погоду, особенно ночью, пока не стоит надеяться.

Нашу погоду будет предопределять поле высокого давления, которое будет распространяться из Западной Европы от мощного антициклона с центром над Северным морем. Давление будет расти. На высотах все еще будет находиться холодная воздушная масса. Будет преобладать северо-западный ветер умеренной скорости. Переменная облачность,

– говорится в заметке Укргидрометцентра.

Ночью 30 апреля на крайнем юге и востоке страны, днем в Украине, кроме большинства западных и южных областей местами пройдет небольшой дождь.

Ветер будет преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью заморозки 0...-3 градуса, температура днем +8...+13 градусов. В южной части температура ночью +1...+6, на поверхности почвы заморозки 0...-3, днем +11...+16 градусов.

Справка. Заморозки – это кратковременное снижение температуры воздуха или поверхности почвы до нуля градусов и ниже на фоне постоянной положительной температуры. Это явление характерно для переходных периодов от зимы к лету и от лета к зиме. Это может быть опасно, ведь растения уже активно развиваются после зимы.

Какой будет погода в Киеве и области 30 апреля?

Здесь также переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами ожидаем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров на секунду.

В области ночью заморозки 0...-3 градуса, температура днем +8...+13. В Киеве ночью +1...+3 градуса, на поверхности почвы заморозки 0...-2. Днем +10....+12 градусов.

Предупреждение о заморозках

Об этом в Укргидрометцентре написали отдельно.

"Ночью 30 апреля, 1 и 2 мая в большинстве областей в воздухе заморозки 0...-3 градуса. II уровень опасности, оранжевый. В южной части на поверхности почвы заморозки 0...-3 градуса. I уровень опасности, желтый", – говорится в сообщении.



Карта заморозков в Украине 30 апреля 2026 года / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

Киев +10...+12

Ужгород +12...+14

Львов +10...+12

Ивано-Франковск +9...+11

Тернополь +9...+11

Черновцы +10...+12

Хмельницкий +9...+11

Луцк +10...+12

Ровно +10...+12

Житомир +10...+12

Винница +10...+12

Одесса +13...+15

Николаев +13...+15

Херсон +13...+15

Симферополь +13...+15

Кропивницкий +11...+13

Черкассы +10...+12

Чернигов +9...+11

Сумы +9...+11

Полтава +11...+13

Днепр +12...+14

Запорожье +12...+14

Донецк +10...+12

Луганск +10...+12

Харьков +10...+12



Прогноз погоды в Украине на 30 апреля / Укргидрометцентр

Будут ли еще дожди в Украине?

Представительница Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в интервью 24 Каналу заявила: осадков станет меньше. На это будет влиять повышение атмосферного давления. А вот ветер еще будет порывистым, однако постепенно будет стихать.