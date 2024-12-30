Впрочем, ночью все же будет небольшой минус. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 31 декабря

Прогнозируют облачную погоду без существенных осадков. Ночью и утром в западных и южных областях местами будет туман. Ветер западный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью от +2 до -3 градусов; днем 0...+5. В большинстве южных областей, Крыму и на Прикарпатье +7...+12.

Прогноз погоды на 31 декабря в Киеве и в столичном регионе

Здесь также будет облачно и без существенных осадков. Ветер западный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью от +2 до -3, днем 0...+5. В Киеве ночью около нуля, днем +2...+4 градуса.

Погода в областных центрах

  • Киев +2...+4
  • Ужгород +2...+4
  • Львов +5...+7
  • Ивано-Франковск +5...+7
  • Тернополь +5...+7
  • Черновцы +5...+7
  • Хмельницкий +3...+5
  • Луцк +5...+7
  • Ровно +2...+4
  • Житомир +2...+4
  • Винница +3...+5
  • Одесса +7...+9
  • Николаев +8...+10
  • Херсон +8...+10
  • Симферополь +9...+11
  • Кропивницкий +2...+4
  • Черкассы +3...+5
  • Чернигов +2...+4
  • Сумы +2...+4
  • Полтава +2...+4
  • Днепр +2...+4
  • Запорожье +2...+4
  • Донецк 0...+2
  • Луганск 0...+2
  • Харьков +1...+3

прогноз погоды на Новый год 2025 в Украине - будет ли снег - что пишет Укргидрометцентр
Прогноз погоды в Украине на 31 декабря / Укргидрометцентр