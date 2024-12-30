Впрочем, ночью все же будет небольшой минус. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 31 декабря

Прогнозируют облачную погоду без существенных осадков. Ночью и утром в западных и южных областях местами будет туман. Ветер западный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью от +2 до -3 градусов; днем 0...+5. В большинстве южных областей, Крыму и на Прикарпатье +7...+12.

Прогноз погоды на 31 декабря в Киеве и в столичном регионе

Здесь также будет облачно и без существенных осадков. Ветер западный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью от +2 до -3, днем 0...+5. В Киеве ночью около нуля, днем +2...+4 градуса.

Погода в областных центрах

Киев +2...+4

Ужгород +2...+4

Львов +5...+7

Ивано-Франковск +5...+7

Тернополь +5...+7

Черновцы +5...+7

Хмельницкий +3...+5

Луцк +5...+7

Ровно +2...+4

Житомир +2...+4

Винница +3...+5

Одесса +7...+9

Николаев +8...+10

Херсон +8...+10

Симферополь +9...+11

Кропивницкий +2...+4

Черкассы +3...+5

Чернигов +2...+4

Сумы +2...+4

Полтава +2...+4

Днепр +2...+4

Запорожье +2...+4

Донецк 0...+2

Луганск 0...+2

Харьков +1...+3



Прогноз погоды в Украине на 31 декабря / Укргидрометцентр