Втім, уночі все ж буде невеликий мінус. Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 31 грудня

Прогнозують хмарну погоду без істотних опадів. Вночі та вранці в західних та південних областях місцями буде туман. Вітер західний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура вночі від +2 до -3 градусів; удень 0...+5. У більшості південних областей, Криму та на Прикарпатті +7...+12.

Прогноз погоди на 31 грудня у Києві та в столичному регіоні

Тут також буде хмарно та без істотних опадів. Вітер західний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура вночі від +2 до -3, вдень 0...+5. У Києві вночі близько нуля, вдень +2...+4 градуси.

Погода в обласних центрах

  • Київ +2...+4
  • Ужгород +2...+4
  • Львів +5...+7
  • Івано-Франківськ +5...+7
  • Тернопіль +5...+7
  • Чернівці +5...+7
  • Хмельницький +3...+5
  • Луцьк +5...+7
  • Рівне +2...+4
  • Житомир +2...+4
  • Вінниця +3...+5
  • Одеса +7...+9
  • Миколаїв +8...+10
  • Херсон +8...+10
  • Сімферополь +9...+11
  • Кропивницький +2...+4
  • Черкаси +3...+5
  • Чернігів +2...+4
  • Суми +2...+4
  • Полтава +2...+4
  • Дніпро +2...+4
  • Запоріжжя +2...+4
  • Донецьк 0...+2
  • Луганськ 0...+2
  • Харків +1...+3

прогноз погоди на Новий рік 2025 в Україні - чи буде сніг - що пише Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні на 31 грудня / Укргідрометцентр