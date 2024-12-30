Втім, уночі все ж буде невеликий мінус. Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в Україні 31 грудня
Прогнозують хмарну погоду без істотних опадів. Вночі та вранці в західних та південних областях місцями буде туман. Вітер західний, 7 – 12 метрів на секунду.
Температура вночі від +2 до -3 градусів; удень 0...+5. У більшості південних областей, Криму та на Прикарпатті +7...+12.
Прогноз погоди на 31 грудня у Києві та в столичному регіоні
Тут також буде хмарно та без істотних опадів. Вітер західний, 7 – 12 метрів на секунду.
Температура вночі від +2 до -3, вдень 0...+5. У Києві вночі близько нуля, вдень +2...+4 градуси.
Погода в обласних центрах
- Київ +2...+4
- Ужгород +2...+4
- Львів +5...+7
- Івано-Франківськ +5...+7
- Тернопіль +5...+7
- Чернівці +5...+7
- Хмельницький +3...+5
- Луцьк +5...+7
- Рівне +2...+4
- Житомир +2...+4
- Вінниця +3...+5
- Одеса +7...+9
- Миколаїв +8...+10
- Херсон +8...+10
- Сімферополь +9...+11
- Кропивницький +2...+4
- Черкаси +3...+5
- Чернігів +2...+4
- Суми +2...+4
- Полтава +2...+4
- Дніпро +2...+4
- Запоріжжя +2...+4
- Донецьк 0...+2
- Луганськ 0...+2
- Харків +1...+3
Прогноз погоди в Україні на 31 грудня / Укргідрометцентр