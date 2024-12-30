Втім, уночі все ж буде невеликий мінус. Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 31 грудня

Прогнозують хмарну погоду без істотних опадів. Вночі та вранці в західних та південних областях місцями буде туман. Вітер західний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура вночі від +2 до -3 градусів; удень 0...+5. У більшості південних областей, Криму та на Прикарпатті +7...+12.

Прогноз погоди на 31 грудня у Києві та в столичному регіоні

Тут також буде хмарно та без істотних опадів. Вітер західний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура вночі від +2 до -3, вдень 0...+5. У Києві вночі близько нуля, вдень +2...+4 градуси.

Погода в обласних центрах

Київ +2...+4

Ужгород +2...+4

Львів +5...+7

Івано-Франківськ +5...+7

Тернопіль +5...+7

Чернівці +5...+7

Хмельницький +3...+5

Луцьк +5...+7

Рівне +2...+4

Житомир +2...+4

Вінниця +3...+5

Одеса +7...+9

Миколаїв +8...+10

Херсон +8...+10

Сімферополь +9...+11

Кропивницький +2...+4

Черкаси +3...+5

Чернігів +2...+4

Суми +2...+4

Полтава +2...+4

Дніпро +2...+4

Запоріжжя +2...+4

Донецьк 0...+2

Луганськ 0...+2

Харків +1...+3



Прогноз погоди в Україні на 31 грудня / Укргідрометцентр