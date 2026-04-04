Опять дожди и даже с грозами: прогноз погоды на 4 апреля

В субботу, 4 апреля, в Украине пройдут дожди. Впрочем, они накроют не все области – в некоторых регионах будет солнечно.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. В некоторых областях воздух прогреется до +18 градусов, но ночью может быть всего +3.

Какой будет погода в Украине 4 апреля?

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. На юге, востоке страны и Днепропетровщине местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков.

Ночью и утром в северо-восточной части местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью +5...+10 градусов, днем +13...+18. В западных областях ночью +1...+6, днем +10...+15 градусов.

Прогноз погоды в Киеве на 4 апреля

Здесь также облачно с прояснениями, без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров на секунду.

Температура по области ночью +5...+10 градусов, днем +13...+18. В Киеве ночью +6...+8, днем +15...+17 градусов.

Погода в областных центрах

Киев +15...+17

Ужгород +13...+15

Львов +12...+14

Ивано-Франковск +12...+14

Тернополь +12...+14

Черновцы +12...+14

Хмельницкий +12...+14

Луцк +11...+13

Ровно +11...+13

Житомир +15...+17

Винница +13...+15

Одесса +15...+17

Николаев +15...+17

Херсон +15...+17

Симферополь +16...+18

Кропивницкий +15...+17

Черкассы +14...+16

Чернигов +15...+17

Сумы +15...+17

Полтава +14...+16

Днепр +15...+17

Запорожье +15...+17

Донецк +17...+19

Луганск +17...+19

Харьков +15...+17



Прогноз погоды в Украине на 4 апреля / Укргидрометцентр

В Европе снег, а у нас?

Во Франции, Бельгии, на севере Италии и Балканах выпало до 40 сантиметров снега. Иван Семилит, заместитель начальницы отдела коммуникации с медиа Украинского гидрометеорологического центра, в интервью 24 Каналу рассказал, что о значительном снеге в Украине в апреле речь не идет.