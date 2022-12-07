Теплее всего в четверг будет на Юге Украины, где отметки термометра достигнут показателей от +7 до +12 градусов тепла. На остальной территории нашего государства будет примерно одинаковая плюсовая температура.
Интересно +15 градусов и солнце: где в Украине вообще не будет морозов в декабре
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Как рассказала синоптик Наталья Диденко, в четверг украинцев ожидает разная погода в разных уголках страны. Так, в центре и на Востоке Украины будет мокрый снег, в южной части – местами дождь, а на севере и Винницкой области – плотные постфронтальные облака. В западных областях будет выглядывать солнце и не будет осадков. Столицу осадки также завтра обойдут, поэтому останется лишь облачность.
Что касается температуры воздуха, то почти по всей территории Украины ожидается около нуля, а днем "даже с небольшими плюсами". Однако на Юге +5…+9, в Крыму до +14 градусов. Также 8 декабря будет постепенно стихать ветер, и только на Востоке останется порывистым.
На выходных и в ближайший понедельник потеплеет до +4...+8 градусов,
– анонсировала Наталья Диденко.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра.
Прогноз Натальи Диденко подтверждает и Укргидрометцентр. По его данным, половину государства окутают облака с небольшими снегопадами, на другой половине будет дождь и местами будет идти мокрый снег. В Киеве пасмурная погода обещает держаться около 0 градусов, а дороги кое-где будет посыпать небольшой снег.
Такая же погода будет на севере и западе Украины. На Востоке и Центре государства будут идти дожди, снег и мокрый снег. И только на Юге нашей страны будут более ощутимы температурные "плюсы" и преимущественно будут дожди.
В целом, температура в течение суток в Украине будет колебаться от 5 градусов мороза ночью до 12 градусов тепла днем.
Погода в городах страны 8 декабря
Ужгород – +2...+4
Львов – +1...+3
Ивано-Франковск – 0...+2
Тернополь – 0...+2
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – 0...+2
Луцк – 0...+2
Ровно – 0...+2
Житомир – 0...+2
Винница – 0...+2
Одесса – +5...+7
Николаев – +5...+7
Херсон – +5...+7
Симферополь – +10…+12
Кропивницкий – 0...+2
Черкассы – -0...+2
Чернигов – 0...+2
Суммы – 0...+2
Полтава – 0...+2
Днепр – +2...+4
Запорожье – +3…+5
Донецк – 0...+2
Луганск – -1...+1
Харьков – -1...+1
Киев – -1...+1
Прогноз погоды на 8 декабря / Карта Укргидрометцентра