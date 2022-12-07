Найтепліше у четвер буде на Півдні України, де позначки термометра сягнуть показників від +7 до +12 градусів тепла. Натомість на решті території нашої держави буде приблизно одинакова плюсова температура.
Цікаво +15 градусів і сонце: де в Україні взагалі не буде морозів у грудні
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Як розповіла синоптикиня Наталка Діденко, у четвер українців очікує різна погода у різних куточках країни. Так у центрі та на Сході України буде мокрий сніг, у південній частині – місцями дощ, а на півночі та на Вінниччині – щільні постфронтальні хмари. Натомість у західних областях виглядатиме сонце та не буде опадів. Столицю опади також завтра оминатимуть, тож залишиться лише хмарність.
Щодо температури повітря, то майже на всій території України очікується близько нуля, а вдень "навіть з невеликими плюсами". Однак на Півдні +5...+9, в Криму до +14 градусів. Також 8 грудня поступово стихатиме вітер, і лише на Сході залишиться рвучким.
Вихідними та в найближчий понеділок потепліє до +4...+8 градусів,
– анонсувала Наталка Діденко.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Прогноз Наталки Діденко підтверджує й Укргідрометцентр. За його даними половину держави огорнуть хмари з невеликими снігопадами, на іншій половині дощитиме та подекуди йтиме мокрий сніг. У Києві похмура погода обіцяє триматися близько 0 градусів, а дороги подекуди посипатиме невеликий сніг.
Така ж погода буде на Півночі та Заході України. Натомість на Сході та Центрі держави будуть йти дощ, сніг та мокрий сніг. І лише на Півдні нашої країни будуть відчутніші температурні "плюси" та переважно дощитиме.
Загалом температура протягом доби в Україні коливатиметься від 5 градусів морозу вночі до 12 градусів тепла вдень.
Погода у містах країни 8 грудня
Ужгород – +2...+4
Львів – +1...+3
Івано-Франківськ – 0...+2
Тернопіль – 0...+2
Чернівці – 0...+2
Хмельницький – 0...+2
Луцьк – 0...+2
Рівне – 0...+2
Житомир – 0...+2
Вінниця – 0...+2
Одеса – +5...+7
Миколаїв – +5...+7
Херсон – +5...+7
Сімферополь – +10…+12
Кропивницький – 0...+2
Черкаси – -0...+2
Чернігів – 0...+2
Суми – 0...+2
Полтава – 0...+2
Дніпро – +2...+4
Запоріжжя – +3…+5
Донецьк – 0...+2
Луганськ – -1...+1
Харків – -1...+1
Київ – -1...+1
Прогноз погоди на 8 грудня / Карта Укргідрометцентру