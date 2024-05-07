Небо над Украиной будет покрыто облаками. Также ожидается, что днем будет относительно тепло.

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Какой будет погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что днем столбики термометров поднимутся до отметок +14...+16 градусов тепла. Ночью температура снизится до +4...+6 градусов.

Кроме этого, и днем, и ночью ожидается ветер 7 – 12 метров в секунду. В то же время осадков не будет ни в одном из регионов Украины.

Какой будет погода в Киеве и области

На Киевщине и в Киевской области также синоптики прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков

Ветер будет преимущественно северный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура по области ночью будет +1...+6 градусов. На поверхности почвы заморозки 0...+5 градусов. Днем столбики термометров покажут +13...+18 градусов тепла,

В Киеве ночью температура будет +4...+6 градусов, днем +14...+16 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах

Киев – +14...+26

Ужгород – +17...+19

Львов – +15...+17

Ивано-Франковск – +14...+16

Тернополь – +15...+17

Черновцы – +15...+17

Хмельницкий – +15...+17

Луцк – +16...+18

Ровно – +15...+17

Житомир – +15...+17

Винница – +15...+17

Одесса – +17...+19

Николаев – +17...+19

Херсон – +17...+19

Симферополь – +17...+19

Кропивницкий – +15...+17

Черкассы – +15...+17

Чернигов – +14...+16

Сумы – +13...+15

Полтава – +14...+16

Днепр – +15...+17

Запорожье – +17...+19

Донецк – +14...+16

Луганск – +13...+15

Харьков – +14...+16



Прогноз погоды на 8 мая / Укргидрометцентр