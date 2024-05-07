Небо над Украиной будет покрыто облаками. Также ожидается, что днем будет относительно тепло.

Смотрите также В Украину идет сильное похолодание: как долго еще будут заморозки

Какой будет погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что днем столбики термометров поднимутся до отметок +14...+16 градусов тепла. Ночью температура снизится до +4...+6 градусов.

Кроме этого, и днем, и ночью ожидается ветер 7 – 12 метров в секунду. В то же время осадков не будет ни в одном из регионов Украины.

Какой будет погода в Киеве и области

На Киевщине и в Киевской области также синоптики прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков

Ветер будет преимущественно северный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура по области ночью будет +1...+6 градусов. На поверхности почвы заморозки 0...+5 градусов. Днем столбики термометров покажут +13...+18 градусов тепла,

В Киеве ночью температура будет +4...+6 градусов, днем +14...+16 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев – +14...+26
  • Ужгород – +17...+19
  • Львов – +15...+17
  • Ивано-Франковск – +14...+16
  • Тернополь – +15...+17
  • Черновцы – +15...+17
  • Хмельницкий – +15...+17
  • Луцк – +16...+18
  • Ровно – +15...+17
  • Житомир – +15...+17
  • Винница – +15...+17
  • Одесса – +17...+19
  • Николаев – +17...+19
  • Херсон – +17...+19
  • Симферополь – +17...+19
  • Кропивницкий – +15...+17
  • Черкассы – +15...+17
  • Чернигов – +14...+16
  • Сумы – +13...+15
  • Полтава – +14...+16
  • Днепр – +15...+17
  • Запорожье – +17...+19
  • Донецк – +14...+16
  • Луганск – +13...+15
  • Харьков – +14...+16

Прогноз погоды на 8 мая
Прогноз погоды на 8 мая / Укргидрометцентр