Небо над Украиной будет покрыто облаками. Также ожидается, что днем будет относительно тепло.
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Какой будет погода в Украине
Синоптики прогнозируют, что днем столбики термометров поднимутся до отметок +14...+16 градусов тепла. Ночью температура снизится до +4...+6 градусов.
Кроме этого, и днем, и ночью ожидается ветер 7 – 12 метров в секунду. В то же время осадков не будет ни в одном из регионов Украины.
Какой будет погода в Киеве и области
На Киевщине и в Киевской области также синоптики прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков
Ветер будет преимущественно северный, 7 – 12 метров в секунду.
Температура по области ночью будет +1...+6 градусов. На поверхности почвы заморозки 0...+5 градусов. Днем столбики термометров покажут +13...+18 градусов тепла,
В Киеве ночью температура будет +4...+6 градусов, днем +14...+16 градусов тепла.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев – +14...+26
- Ужгород – +17...+19
- Львов – +15...+17
- Ивано-Франковск – +14...+16
- Тернополь – +15...+17
- Черновцы – +15...+17
- Хмельницкий – +15...+17
- Луцк – +16...+18
- Ровно – +15...+17
- Житомир – +15...+17
- Винница – +15...+17
- Одесса – +17...+19
- Николаев – +17...+19
- Херсон – +17...+19
- Симферополь – +17...+19
- Кропивницкий – +15...+17
- Черкассы – +15...+17
- Чернигов – +14...+16
- Сумы – +13...+15
- Полтава – +14...+16
- Днепр – +15...+17
- Запорожье – +17...+19
- Донецк – +14...+16
- Луганск – +13...+15
- Харьков – +14...+16
Прогноз погоды на 8 мая / Укргидрометцентр