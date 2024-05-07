Небо над Україною буде вкрите хмарами. Також очікується, що вдень буде відносно тепло.

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Якою буде погода в Україні

Синоптики прогнозують, що вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначок +14...+16 градусів тепла. Вночі температура знизиться до +4...+6 градусів.

Крім цього, і вдень, і вночі очікується вітер 7 – 12 метрів на секунду. Водночас опадів не буде у жодному із регіонів України.

Якою буде погода в Києві та області

На Київщині та у Київській області також синоптики прогнозують мінливу хмарність та відсутність опадів

Вітер буде переважно північний, 7 – 12 метрів за секунду.

Температура по області вночі буде +1...+6 градусів. На поверхні ґрунту заморозки 0...+5 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть +13...+18 градусів тепла,

У Києві вночі температура буде +4...+6 градусів, вдень +14...+16 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ – +14...+26
  • Ужгород – +17...+19
  • Львів – +15...+17
  • Івано-Франківськ – +14...+16
  • Тернопіль – +15..+17
  • Чернівці – +15...+17
  • Хмельницький – +15…+17
  • Луцьк – +16...+18
  • Рівне – +15...+17
  • Житомир – +15...+17
  • Вінниця – +15...+17
  • Одеса – +17...+19
  • Миколаїв – +17...+19
  • Херсон – +17...+19
  • Сімферополь – +17...+19
  • Кропивницький – +15...+17
  • Черкаси – +15...+17
  • Чернігів – +14...+16
  • Суми – +13...+15
  • Полтава – +14...+16
  • Дніпро – +15...+17
  • Запоріжжя – +17...+19
  • Донецьк – +14...+16
  • Луганськ – +13...+15
  • Харків – +14...+16

Прогноз погоди на 8 травня
Прогноз погоди на 8 травня / Укргідрометцентр