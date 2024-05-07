Небо над Україною буде вкрите хмарами. Також очікується, що вдень буде відносно тепло.
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Якою буде погода в Україні
Синоптики прогнозують, що вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначок +14...+16 градусів тепла. Вночі температура знизиться до +4...+6 градусів.
Крім цього, і вдень, і вночі очікується вітер 7 – 12 метрів на секунду. Водночас опадів не буде у жодному із регіонів України.
Якою буде погода в Києві та області
На Київщині та у Київській області також синоптики прогнозують мінливу хмарність та відсутність опадів
Вітер буде переважно північний, 7 – 12 метрів за секунду.
Температура по області вночі буде +1...+6 градусів. На поверхні ґрунту заморозки 0...+5 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть +13...+18 градусів тепла,
У Києві вночі температура буде +4...+6 градусів, вдень +14...+16 градусів тепла.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ – +14...+26
- Ужгород – +17...+19
- Львів – +15...+17
- Івано-Франківськ – +14...+16
- Тернопіль – +15..+17
- Чернівці – +15...+17
- Хмельницький – +15…+17
- Луцьк – +16...+18
- Рівне – +15...+17
- Житомир – +15...+17
- Вінниця – +15...+17
- Одеса – +17...+19
- Миколаїв – +17...+19
- Херсон – +17...+19
- Сімферополь – +17...+19
- Кропивницький – +15...+17
- Черкаси – +15...+17
- Чернігів – +14...+16
- Суми – +13...+15
- Полтава – +14...+16
- Дніпро – +15...+17
- Запоріжжя – +17...+19
- Донецьк – +14...+16
- Луганськ – +13...+15
- Харків – +14...+16
Прогноз погоди на 8 травня / Укргідрометцентр