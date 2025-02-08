Небо над Украиной будет затянуто облаками, однако время от времени будет выходить солнце. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине

Синоптики предупреждают, что на дорогах северных, восточных и большинства центральных областей местами гололедица.

Кроме этого, ветер ожидают северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду, в Приазовье местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью -6...-11 градусов мороза, днем -1...-6 градусов мороза, в западных и южных областях от -2 градусов мороза до +3 градусов тепла, на Закарпатье +3...+8 градусов тепла.

Какой будет погода на Киевщине

В Киеве и Киевской области также будет облачно с прояснениями. На дорогах области также местами гололедица ️ Ветер преимущественно северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью -6...-11 градусов мороза, днем -1...-6 градусов мороза. В Киеве ночью -7...-9 градусов мороза, днем -3...-5 градуса мороза.

Какой будет погода в областных центрах

Киев 0...-2;

Ужгород +5...+7;

Львов +1...+3;

Ивано-Франковск +1...+3;

Тернополь 0...+2;

Черновцы 0...+2;

Хмельницкий -1...+1;

Луцк -1...+1;

Ровно -1...+1;

Житомир 0...-2;

Винница 0...-2;

Одесса 0...+2;

Николаев 0...+2;

Херсон -1...+1;

Симферополь -1...+1;

Кропивницкий -1...+1;

Черкассы -1...+1;

Чернигов -4...-2;

Сумы -4...-2;

Полтава -3...-1;

Днепр 0...-2;

Запорожье -1....+1;

Донецк -3...-1;

Луганск -4...-2;

Харьков -3...-1.



Прогноз погоды в Украине на 9 февраля / Укргидрометцентр