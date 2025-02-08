Небо над Украиной будет затянуто облаками, однако время от времени будет выходить солнце. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине

Синоптики предупреждают, что на дорогах северных, восточных и большинства центральных областей местами гололедица.

Кроме этого, ветер ожидают северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду, в Приазовье местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью -6...-11 градусов мороза, днем -1...-6 градусов мороза, в западных и южных областях от -2 градусов мороза до +3 градусов тепла, на Закарпатье +3...+8 градусов тепла.

Какой будет погода на Киевщине

В Киеве и Киевской области также будет облачно с прояснениями. На дорогах области также местами гололедица ️ Ветер преимущественно северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью -6...-11 градусов мороза, днем -1...-6 градусов мороза. В Киеве ночью -7...-9 градусов мороза, днем -3...-5 градуса мороза.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев 0...-2;
  • Ужгород +5...+7;
  • Львов +1...+3;
  • Ивано-Франковск +1...+3;
  • Тернополь 0...+2;
  • Черновцы 0...+2;
  • Хмельницкий -1...+1;
  • Луцк -1...+1;
  • Ровно -1...+1;
  • Житомир 0...-2;
  • Винница 0...-2;
  • Одесса 0...+2;
  • Николаев 0...+2;
  • Херсон -1...+1;
  • Симферополь -1...+1;
  • Кропивницкий -1...+1;
  • Черкассы -1...+1;
  • Чернигов -4...-2;
  • Сумы -4...-2;
  • Полтава -3...-1;
  • Днепр 0...-2;
  • Запорожье -1....+1;
  • Донецк -3...-1;
  • Луганск -4...-2;
  • Харьков -3...-1.

Погода
Прогноз погоды в Украине на 9 февраля / Укргидрометцентр