Небо над Украиной будет затянуто облаками, однако время от времени будет выходить солнце. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине
Синоптики предупреждают, что на дорогах северных, восточных и большинства центральных областей местами гололедица.
Кроме этого, ветер ожидают северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду, в Приазовье местами порывы 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью -6...-11 градусов мороза, днем -1...-6 градусов мороза, в западных и южных областях от -2 градусов мороза до +3 градусов тепла, на Закарпатье +3...+8 градусов тепла.
Какой будет погода на Киевщине
В Киеве и Киевской области также будет облачно с прояснениями. На дорогах области также местами гололедица ️ Ветер преимущественно северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью -6...-11 градусов мороза, днем -1...-6 градусов мороза. В Киеве ночью -7...-9 градусов мороза, днем -3...-5 градуса мороза.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев 0...-2;
- Ужгород +5...+7;
- Львов +1...+3;
- Ивано-Франковск +1...+3;
- Тернополь 0...+2;
- Черновцы 0...+2;
- Хмельницкий -1...+1;
- Луцк -1...+1;
- Ровно -1...+1;
- Житомир 0...-2;
- Винница 0...-2;
- Одесса 0...+2;
- Николаев 0...+2;
- Херсон -1...+1;
- Симферополь -1...+1;
- Кропивницкий -1...+1;
- Черкассы -1...+1;
- Чернигов -4...-2;
- Сумы -4...-2;
- Полтава -3...-1;
- Днепр 0...-2;
- Запорожье -1....+1;
- Донецк -3...-1;
- Луганск -4...-2;
- Харьков -3...-1.